1. Гипертонический криз

Существуют «горячие» кризы, когда на фоне повышенного давления краснеет лицо, появляется внутренняя дрожь, ощущение тепла в теле.

Чтобы понять, не криз ли это, измерьте артериальное давление. Норма АД составляет не более 140/90 мм ртутного столба. Если давление выше, проконсультируйтесь у кардиолога, проведите ЭКГ.

2. Гипертиреоз

Чувство жара — возможный признак гиперактивности щитовидной железы. При гипертиреозе чувство жара может сменяться ознобом, беспокойством.

В этом случае важно оценить функцию щитовидной железы. Также полезно сдать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ щитовидки.

3. Скачки сахара в крови

При скачках уровня сахара в крови возможно потоотделение, дрожь, головокружение. Такое встречается при:

стрессе,

длительных перерывах между едой,

дефиците углеводов в рационе.

Определить эту причину можно, если сдать натощак анализ крови на глюкозу и инсулин.

4. Панические атаки

В отличие от приливов паническим атакам предшествует чувство страха, а потом уже следуют пот и жар.

В этом случае потребуется консультация невролога, который поможет разобраться, где «грань». Возможно, потребуется также беседа с психотерапевтом.

Как проявляются настоящие приливы

— Чем отличаются настоящие приливы? Это чувство жара в верхней части тела, и только. То есть в области лица, груди, спины — все остальное «холодное» , — объяснила Екатерина Волкова.

Более точно определить, связано ли появляющееся чувство жара с угасанием функции яичников и приливами, можно с помощью анализа крови на женские гормоны — лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны, эстрадиол. А если есть отклонения от нормы — обратиться за помощью к гинекологу.