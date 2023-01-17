Как рассказала акушер-гинеколог Екатерина Волкова, женщинам после 40 легко спутать внезапное чувство жара с началом климакса и так называемыми приливами. Как правило, в этом возрасте женщины склонны списывать такие симптомы именно на приближающуюся менопаузу. Однако не все так однозначно.
Доктор в своем телеграм-канале рассказала, с чем можно спутать приливы у женщин 40+. Вот 4 возможные причины.
1. Гипертонический криз
Существуют «горячие» кризы, когда на фоне повышенного давления краснеет лицо, появляется внутренняя дрожь, ощущение тепла в теле.
Чтобы понять, не криз ли это, измерьте артериальное давление. Норма АД составляет не более 140/90 мм ртутного столба. Если давление выше, проконсультируйтесь у кардиолога, проведите ЭКГ.
2. Гипертиреоз
Чувство жара — возможный признак гиперактивности щитовидной железы. При гипертиреозе чувство жара может сменяться ознобом, беспокойством.
В этом случае важно оценить функцию щитовидной железы. Также полезно сдать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ) и сделать УЗИ щитовидки.
3. Скачки сахара в крови
При скачках уровня сахара в крови возможно потоотделение, дрожь, головокружение. Такое встречается при:
стрессе,
длительных перерывах между едой,
дефиците углеводов в рационе.
Определить эту причину можно, если сдать натощак анализ крови на глюкозу и инсулин.
4. Панические атаки
В отличие от приливов паническим атакам предшествует чувство страха, а потом уже следуют пот и жар.
В этом случае потребуется консультация невролога, который поможет разобраться, где «грань». Возможно, потребуется также беседа с психотерапевтом.
Как проявляются настоящие приливы
— Чем отличаются настоящие приливы? Это чувство жара в верхней части тела, и только. То есть в области лица, груди, спины — все остальное «холодное», — объяснила Екатерина Волкова.
Более точно определить, связано ли появляющееся чувство жара с угасанием функции яичников и приливами, можно с помощью анализа крови на женские гормоны — лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны, эстрадиол. А если есть отклонения от нормы — обратиться за помощью к гинекологу.
Как понять, что приближается менопауза
По словам врача-эндокринолога Диляры Лебедевой, на самом деле предвестники менопаузы могут появиться за 5-8 лет. Доктор называла сигналы организма, которые об этом предупреждают.
Изменение в регулярности цикла. В самом начале «менопаузального перехода» — примерно за 2-5-8 лет до менопаузы задержки могут составлять около 5-7 дней, в дальнейшем — достигать 60 и более дней.
Сокращение длительности менструаций. Если привычно они длились у вас 6 дней, то они постепенно сократятся до 3 дней, например. Также заметно станет меньше выделений.
Изменение кривой базальной температуры. До менопаузы в начале цикла базальная температура обычно ниже, чем во второй половине, также есть «пики» — например, в начале овуляции. В «менопаузальный переход» кривая станет плоской — пики и другие изменения будут не так заметны.
Появление других симптомов. Иногда вы можете чувствовать приливы, без видимых причин появится лишний вес, который тяжело сбросить. Также возможны проблемы со сном, депрессия, перепады настроения, снижение либидо, сухость во влагалище, дряблость мышц.