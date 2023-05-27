Врач Павлова перечислила кухонные принадлежности, которые помогут сделать рацион полезнее для здоровья

На свойства продуктов также влияет время, которое мы тратим на их приготовление. Есть еда, которая в недожаренном или недоваренном виде может быть попросту опасна для здоровья. Знаете ли вы, сколько нужно варить сосиски и как долго нужно жарить котлеты? Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.