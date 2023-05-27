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Врач Павлова перечислила кухонные принадлежности, которые помогут сделать рацион полезнее для здоровья

Как поясняет специалист, даже на обычной сковороде или в духовке можно приготовить вкусное и полезное блюдо. Однако есть техника, которая позволяет облегчить жизнь хозяйке и сохранить максимум полезных свойств продуктов.

27 мая 2023
кухня ожог
Источник:
iStockphoto

Сбалансированный и здоровый рацион организовать не так-то просто. Ведь важно не только то, что и как вы едите, но и то, как вы готовите.

Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала, какие кухонные принадлежности помогут сделать ваше меню более здоровым.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

Как поясняет эксперт, абсолютно любую посуду или технику можно использовать как для приготовления здоровых блюд, так и не очень. Например, на той же сковороде можно жарить, что не слишком полезно. А можно тушить пищу или даже варить.

Однако есть пара принадлежностей, которые помогают оздоровить свой рацион. Например, микроволновая печь. Еда, сделанная в ней, будет куда полезней, чем жареная. Еще готовить более полезные блюда помогут пароварка и мультиварка: еда, приготовленная в них, содержит меньше продуктов конечного гликирования, то есть веществ, ускоряющих процесс старения. А еще для мультиварок не нужно использовать масло. Еда, приготовленная при низких температурах, сохранит больше полезных веществ.

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Кроме того, более полезные кушанья можно получить с помощью сувида. Это довольно дорогой прибор, но он позволяет готовить продукт в собственном соку. Такой способ тоже позволяет сохранить максимум полезных свойств и сократить количество продуктов гликирования.

Впрочем, даже в обычной духовке можно приготовить полезную пищу. Просто используйте специальный рукав или фольгу. Важно: температуру ставить лучше меньше 150 градусов. Да, так еда будет готовиться дольше, зато так она будет полезнее.

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Кстати

На свойства продуктов также влияет время, которое мы тратим на их приготовление. Есть еда, которая в недожаренном или недоваренном виде может быть попросту опасна для здоровья. Знаете ли вы, сколько нужно варить сосиски и как долго нужно жарить котлеты? Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Даже у опытных хозяек бывают кухонные привычки, которые могут серьезно вредить здоровью домочадцев. Например, многие предпочитают для уборки использовать хлорку. О том, почему делать так не стоит, можно узнать ЗДЕСЬ.

Автор текста:Дарья Гапионок
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