5 правил жизни людей с больным сердцем

Регулярная физическая нагрузка. Ежедневно важно быть активным, уделять внимание упражнениям хотя бы полчаса. В любое свободное время старайтесь двигаться, ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, гуляйте с собакой, занимайтесь делами по дому в максимально интенсивном темпе, но обязательно ориентируясь на самочувствие.

Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь, избыток кофе и многие другие вредные привычки опасны даже для здоровых людей. А уж для сердечников они особо опасны. Перегружая сердце, провоцируя прогрессирование атеросклероза, вредные привычки ухудшают состояние сердца и сосудов.

Коррекция привычного рациона питания. Врачи рекомендуют людям с сердечными патологиями сократить в рационе жирные блюда, особенно с транжирами и насыщенными соединениями, а также избыток легких углеводов и соль. Стоит избегать колбас и обработанного мяса, консервов, фастфуда, снеков и сладких газировок.

Защита от физического и психоэмоционального стресса. Для защиты сердца от дальнейших повреждений важно меньше нервничать, заботиться о своем душевном здоровье, избегать стрессов и конфликтов, переутомления. В периоды стрессов тело переполняют кортизол, адреналин и норадреналин, которые повышают давление, учащают сердцебиение, перегружают сердце, сосуды сжимаются от спазмов. Риски инфаркта, инсульта и, фатальных аритмий возрастают.