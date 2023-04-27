Срочно выкинуть: 8 вещей в доме, которые незаметно разрушают сердце и легкие

Пандемия коронавируса внесла в жизнь свои коррективы: для многих дом стал и офисом, и спортивным залом, и местом для отдыха. Мы стараемся сделать его уютнее, красивее, чище, ведь в родных комнатах порой приходится проводить 24 часа в сутки.
Когда мы облагораживаем свое жилище, то вряд ли задумываемся о том, какой вред здоровью может нанести тот или иной предмет. Он продается в магазине, следовательно, прошел проверку на безопасность. Но все не так просто,
«Когда мы думаем о вреде здоровью, то сразу вспоминаем выхлопные газы автомобилей, выбросы от предприятий, свалки и так далее. Но как только вы закрываете дверь дома или квартиры, то опасности не испаряются», — говорит эксперт.
Так, по словам доктора Амира Хана, вам точно стоит избавиться от ароматических свечей и аромапалочек, которые надо поджигать. Во время горения они выделяют крошечные токсичные частицы, которые оказывают негативное воздействие на легкие и сердце. Если уж очень хочется зажечь что-то из этого, то комнату после надо хорошо проветрить. И желательно не спать в ней как минимум сутки.
С осторожностью надо относиться также к:
дезодорантам-аэрозолям;
освежителям воздуха;
лакам для волос;
чистящим едким порошкам;
жироудалителям для кухни и ванной.
«Эти средства содержат летучие органические соединения, которые при вдыхании могут раздражать дыхательные пути, вызывая тошноту, головокружение, а также повреждать нервы и другие органы», — говорит Амир Хан.
Еще один не самый распространенный в квартирах предмет обихода, но часто встречающийся в частных домах и на дачах, — это открытый камин. Врачи доказали, что продукты горения, которые образуются в воздухе, могут попасть в кровоток, вызвать различные мутации в организме. Кроме того, они раздражают слизистую глаз и сушат кожу.
Выкинуть камин точно не получится. Да и кто захочет это делать? Чтобы приятное не мешало здоровью, постарайтесь сидеть как можно дальше от огня. После того как пламя погасло, тщательно проветривайте комнату. И не разжигайте огонь слишком часто.
«Я знаю, что невозможно исключить все опасности из нашего дома, но можно свести риски до минимума. Для этого купите как можно больше комнатных растений, они будут очищать воздух и радовать глаз. Установите хорошие вытяжки, следите за чистотой вентиляции и не забывайте про регулярные проветривания», — заключил доктор.
Вещи в доме, которые надо мыть ежедневно
Тратить время на уборку в доме нравится далеко не всем. Чтобы оптимизировать этот процесс, важно понять, какие дела первостепенные, а что можно и отложить. Например, есть зоны и предметы на кухне, которые необходимо мыть каждый день ради безопасности вашего здоровья и самочувствия всех домашних. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.