Срочно выкинуть: 8 вещей в доме, которые незаметно разрушают сердце и легкие

Так, по словам доктора Амира Хана, вам точно стоит избавиться от ароматических свечей и аромапалочек, которые надо поджигать. Во время горения они выделяют крошечные токсичные частицы, которые оказывают негативное воздействие на легкие и сердце. Если уж очень хочется зажечь что-то из этого, то комнату после надо хорошо проветрить. И желательно не спать в ней как минимум сутки.