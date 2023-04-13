Врач Демьяновская объяснила, почему без генеральной уборки этой весной не обойтись

Важно не только помыть пол, но и протереть пыль, в том числе в труднодоступных местах (например, под диванами и за шкафами). Не стоит забывать про дверные и мебельные ручки, а также выключатели: их можно протереть салфеткой с антисептиком. Нужно очистить влажной тряпкой необитые спинки стульев, обеденный и рабочий стол, журнальные столики, плафоны, основания люстр и настольных ламп, торшеров. К уборке в санузле переходят, когда в остальных помещениях уже навели порядок. Уборку проводят при включенной вентиляции, затем проветривают ванную комнату или туалет, пока вымытые поверхности не высохнут.