Врач Демьяновская объяснила, почему без генеральной уборки этой весной не обойтись

Держать дом в чистоте — привычка очень полезная, в том числе и для здоровья. О том, как правильно проводить весеннюю генеральную уборку и какие болезни могут развиться или обостриться при контакте с плесенью и пылью, рассказала врач Екатерина Демьяновская.
Врач-невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Чистота в доме — не только вопрос эстетики. Дело в том, что с потоками воздуха в помещении распространяются вирусы, бактерии, споры плесени. А обычная пыль может содержать перхоть и шерсть домашних животных, пыльцу растений, пылевых клещей. Вдыхая этот коктейль, человек рискует заразиться инфекционным заболеванием или заполучить обострение аллергического ринита, бронхиальной астмы, атопического дерматита.
Чтобы оставаться здоровым, важно регулярно проводить дома влажную уборку. Если просто подмести или пропылесосить, на полу останутся высохшие пятна, а это места размножения бактерий и скопления бытовых аллергенов. Поэтому Роспотребнадзор советует выполнять не только сухую, но и влажную уборку примерно один-два раза в неделю. Особенно тщательно стоит это делать в период гриппа и ОРВИ или после приема гостей.
Важно не только помыть пол, но и протереть пыль, в том числе в труднодоступных местах (например, под диванами и за шкафами). Не стоит забывать про дверные и мебельные ручки, а также выключатели: их можно протереть салфеткой с антисептиком. Нужно очистить влажной тряпкой необитые спинки стульев, обеденный и рабочий стол, журнальные столики, плафоны, основания люстр и настольных ламп, торшеров. К уборке в санузле переходят, когда в остальных помещениях уже навели порядок. Уборку проводят при включенной вентиляции, затем проветривают ванную комнату или туалет, пока вымытые поверхности не высохнут.
Поскольку на впитывающих поверхностях, например на межплиточных швах в ванной комнате, может возникнуть питательная среда для развития плесени, их влажную уборку проводят с осторожностью. Плесень — чаще всего это грибы семейств пенициллиум, аспергиллюс и кладоспориум — может появиться и на обоях: наполнители и добавки для грунтовки, шпатлевки, окраски и поклейки обоев зачастую содержат питательные для плесневых грибков вещества. Поэтому наиболее уязвимые для заражения плесенью места — углы, швы — рекомендуется обрабатывать антисептическими средствами.
Если плесень обнаружится во время влажной уборки, то сперва пораженные грибком поверхности нужно полностью просушить (на это потребуется не менее суток), а затем очистить всю плесень, например с помощью стирального порошка, и не допускать намокания очищенных поверхностей в дальнейшем.
Регулярная влажная уборка не только позволяет предупредить обострение аллергии, но и эффективна для профилактики гриппа и ОРВИ, включая коронавирус.