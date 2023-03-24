Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть здоровым: мнение ученых и врачей

Без нормального сна можно позабыть о здоровье. Современные люди очень часто не высыпаются и считают это чем-то нормальным, но на самом деле человеческий организм очень страдает из-за недостатка ночного отдыха.
Врачи в один голос говорят, что взрослый человек должен спать не меньше 7-8 часов в день. А еще говорят, что очень важно ложиться и вставать в одно и то же время. Но во сколько оптимально засыпать, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным? Выясняем, что на этот счет думают медики и ученые.
Правила идеального сна:
Ложитесь спать в темном помещении и не забудьте закрыть шторами окно.
Проветрите комнату перед тем, как отправиться в постель.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет за ужином, лучше запланировать легкий прием пищи вечером.
За некоторое время до сна отдохните от гаджетов.
По мнению нейробиолога доктора Эндрю Хубермана из Стэнфордского университета, если вы чувствуете максимальный упадок сил примерно в три часа дня, идеальное время для засыпания для вас — период между 21:00 и 22:00. При таком режиме уже в 5-6 часов утра вы проснетесь выспавшимся и энергичным.
А ученые из Великобритании выяснили, что самым оптимальным временем для отхода ко сну можно считать время с 22:00 до 23:00. Исследования показали, что привычка засыпать в полночь и позже на 25 % повышает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей, привыкших ложиться спать до 22 часов, риск остается на уровне 24 %. А у тех, кто засыпает в период с 23:00 до 24:00, риск развития проблем с сердцем составляет 12 %.
Эксперт по сну доктор Макс Кирстен считает, что идеальное время отхода ко сну может отличаться у разных людей и зависит от того, сова вы или жаворонок. Главное помнить: не имеет значения, любите ли вы работать допоздна или получаете удовольствие от ранних подъемов. Главное — планировать свои дела так, чтобы проспать от семи до восьми часов до утреннего пробуждения, пишет издание