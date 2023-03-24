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Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть здоровым: мнение ученых и врачей

Специалисты спорят о том, какое время для отхода ко сну можно считать самым оптимальным для хорошего самочувствия. Узнайте, какие мнения существуют, и выберите подходящий для вашего образа жизни вариант.

24 марта 2023
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iStockphoto

Без нормального сна можно позабыть о здоровье. Современные люди очень часто не высыпаются и считают это чем-то нормальным, но на самом деле человеческий организм очень страдает из-за недостатка ночного отдыха.

Врачи в один голос говорят, что взрослый человек должен спать не меньше 7-8 часов в день. А еще говорят, что очень важно ложиться и вставать в одно и то же время. Но во сколько оптимально засыпать, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным? Выясняем, что на этот счет думают медики и ученые.

Правила идеального сна:

  • Ложитесь спать в темном помещении и не забудьте закрыть шторами окно.

  • Проветрите комнату перед тем, как отправиться в постель.

  • Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет за ужином, лучше запланировать легкий прием пищи вечером.

  • За некоторое время до сна отдохните от гаджетов.

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По мнению нейробиолога доктора Эндрю Хубермана из Стэнфордского университета, если вы чувствуете максимальный упадок сил примерно в три часа дня, идеальное время для засыпания для вас — период между 21:00 и 22:00. При таком режиме уже в 5-6 часов утра вы проснетесь выспавшимся и энергичным.

А ученые из Великобритании выяснили, что самым оптимальным временем для отхода ко сну можно считать время с 22:00 до 23:00. Исследования показали, что привычка засыпать в полночь и позже на 25 % повышает риск столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У людей, привыкших ложиться спать до 22 часов, риск остается на уровне 24 %. А у тех, кто засыпает в период с 23:00 до 24:00, риск развития проблем с сердцем составляет 12 %.

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Эксперт по сну доктор Макс Кирстен считает, что идеальное время отхода ко сну может отличаться у разных людей и зависит от того, сова вы или жаворонок. Главное помнить: не имеет значения, любите ли вы работать допоздна или получаете удовольствие от ранних подъемов. Главное — планировать свои дела так, чтобы проспать от семи до восьми часов до утреннего пробуждения, пишет издание Onet. Кроме того, важно соблюдать регулярность: выбрать для себя комфортное расписание и придерживаться его каждый день.

Автор текста:Дарья Гапионок
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