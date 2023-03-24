Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть здоровым: мнение ученых и врачей

Без нормального сна можно позабыть о здоровье. Современные люди очень часто не высыпаются и считают это чем-то нормальным, но на самом деле человеческий организм очень страдает из-за недостатка ночного отдыха.

Врачи в один голос говорят, что взрослый человек должен спать не меньше 7-8 часов в день. А еще говорят, что очень важно ложиться и вставать в одно и то же время. Но во сколько оптимально засыпать, чтобы чувствовать себя бодрым и энергичным? Выясняем, что на этот счет думают медики и ученые.