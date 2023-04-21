Профессор Саламатина назвала тревожные симптомы, при которых надо отказаться от поездки на дачу

«Стабильное — это значит, что у гипертоника давление ниже 140/90 мм рт. ст., — объясняет кардиолог. — Если у вас ишемия, был инфаркт, стоит стент в сосудах сердца, дача исключена, если появляются боли в сердце при физической нагрузке (быстрая ходьба). Опасный симптом для пациентов с сердечной недостаточностью — одышка и отеки на ногах. У тех, кто страдает от аритмии, перебои в работе сердца не должны сопровождаться головокружением, потемнением в глазах и потерей сознания».