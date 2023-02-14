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Тест: 7 вещей о нашем сердце, которые стыдно не знать, — проверьте себя

У главного мотора организма очень необычное строение, он занят важнейшим делом каждую секунду. Мы подготовили интересный тест — проверьте себя, что вы помните о сердце из школьных уроков по биологии.

14 февраля 2023
Тест: 7 вещей о нашем сердце, которые стыдно не знать, — проверьте себя
Источник:
iStockphoto

Человеческое сердце — очень сложный орган, который непрерывно работает, не останавливаясь ни на минуту на протяжении всей жизни. Основная задача сердца — непрерывно перекачивать кровь по сосудам, чтобы доставлять кислород и питательные компоненты в ткани. Никаких других задач у сердца нет: организму важно, чтобы именно с этой оно справлялось на 100%.

Сердце имеет удивительно строение. Например, знали ли вы, что у него есть ушки? Это небольшие элементы, которые так и называются. Выглядят левое и правое ушко совершенно по-разному, ученые пока гадают, какую же функцию выполняют они в нашем сердце. Но это не единственный интересный факт об органе. Давайте проверим, что вы знаете о работе сердца.

ТЕСТ
Что вы знаете о своем сердце
Тест: 7 вещей о нашем сердце, которые стыдно не знать, — проверьте себя
Источник:
Istockphoto
Автор текста:Софья Хромова
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