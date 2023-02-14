Человеческое сердце — очень сложный орган, который непрерывно работает, не останавливаясь ни на минуту на протяжении всей жизни. Основная задача сердца — непрерывно перекачивать кровь по сосудам, чтобы доставлять кислород и питательные компоненты в ткани. Никаких других задач у сердца нет: организму важно, чтобы именно с этой оно справлялось на 100%.

Сердце имеет удивительно строение. Например, знали ли вы, что у него есть ушки? Это небольшие элементы, которые так и называются. Выглядят левое и правое ушко совершенно по-разному, ученые пока гадают, какую же функцию выполняют они в нашем сердце. Но это не единственный интересный факт об органе. Давайте проверим, что вы знаете о работе сердца.