Проверь себя: как по состоянию десен понять, что ваше сердце в большой опасности

Важно знать, что нелеченные зубы и кровоточащие десны — это еще и «входные ворота» для инфекций. Именно через них микробы просачиваются в кровоток, после чего проникают в организм и прекрасно там себя чувствуют.

— Наша полость рта — это естественная среда обитания для множества разнообразных микробов. Как правило, иммунная система поддерживает баланс, сдерживая вредные бактерии, тем самым предотвращая любую инфекцию или заболевание. Однако в случаях плохой гигиены полости рта вредные бактерии вторгаются в защитные барьеры организма , — говорит доктор Хелен Флаэрти.

Так, если у человека есть гингивит или пародонтит, то это может обернуться потерей зубов и проблемами с сердцем. С кровью опасные микробы легко доберутся до «главного мотора» — в результате может возникнуть такое состояние, как эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца и клапанов).