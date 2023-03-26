Проверь себя: как по состоянию десен понять, что ваше сердце в большой опасности

Если чистить зубы 2 раза в день, то это может уберечь от кариеса, пародонтита и других проблем, уверены многие. Но стоматологи давно твердят: обычной зубной щетки недостаточно. Требуются ирригатор, зубная нить, а раз в 6 месяцев — еще и профессиональная гигиена, которая поможет избавиться от налета и зубного камня.
Важно знать, что нелеченные зубы и кровоточащие десны — это еще и «входные ворота» для инфекций. Именно через них микробы просачиваются в кровоток, после чего проникают в организм и прекрасно там себя чувствуют.
— Наша полость рта — это естественная среда обитания для множества разнообразных микробов. Как правило, иммунная система поддерживает баланс, сдерживая вредные бактерии, тем самым предотвращая любую инфекцию или заболевание. Однако в случаях плохой гигиены полости рта вредные бактерии вторгаются в защитные барьеры организма, —
Так, если у человека есть гингивит или пародонтит, то это может обернуться потерей зубов и проблемами с сердцем. С кровью опасные микробы легко доберутся до «главного мотора» — в результате может возникнуть такое состояние, как эндокардит (инфекция внутренней оболочки сердца и клапанов).
Как понять, что сердце в опасности
По словам Хелен Флаэрти, вас точно должны насторожить следующие признаки:
десны красные, распухшие, к ним неприятно прикасаться;
они начинают кровоточить во время чистки или приема пищи;
на десне появились гнойнички;
вы постоянно мучаетесь от неприятного запаха изо рта;
десны стали как будто «подниматься вверх», оголяя зубы;
во рту появился странный привкус;
преследует ощущение, что зубы как будто неплотно держатся: они могут даже немного шататься.
— В некоторых
Тест: умеете ли вы правильно чистить зубы
Как правильно держать зубную щетку? Лучшее время для чистки до или после завтрака? Можно ли дезинфицировать зубную щетку? Когда нужна зубная нить? Какие движения щеткой во время чистки зубов считаются правильными?
«Доктор Питер» собрал рекомендации стоматологов и составил онлайн-тест, после прохождения которого вы точно будете знать, как чистить зубы правильно.