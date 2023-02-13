Кровоточат десны: что делать и как лечить, объяснила стоматолог Лапушкина

Кровоточивость десен — симптом серьезных проблем, они предупреждают о воспалении, которое только начинается или уже долго существует. Кровоточивость требует скорейшего лечения, иначе последствия не заставят себя долго ждать: уровень десны опустится, это вызовет повышенную чувствительность зубов, риск формирования зубодесневых карманов, в которые будет забиваться пища.

Также есть опасность образования гноя, неприятного запаха изо рта и подвижности зубов. Почему все эти осложнения опасны, «Доктору Питеру» рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.