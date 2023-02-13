Кровоточат десны: что делать и как лечить, объяснила стоматолог Лапушкина

Кровоточивость десен — симптом серьезных проблем, они предупреждают о воспалении, которое только начинается или уже долго существует. Кровоточивость требует скорейшего лечения, иначе последствия не заставят себя долго ждать: уровень десны опустится, это вызовет повышенную чувствительность зубов, риск формирования зубодесневых карманов, в которые будет забиваться пища.
Также есть опасность образования гноя, неприятного запаха изо рта и подвижности зубов. Почему все эти осложнения опасны, «Доктору Питеру» рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина.
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Откуда кровь на щетке и в раковине
Появление кровоточивости при чистке зубов или приеме жесткой пищи всегда требует консультации стоматолога. Главная цель — своевременно выявить причину и составить план лечения.
При осмотре стоматолог будет проверять следующие возможные причины:
Некачественная чистка зубов. Чаще причиной воспаления становится действие бактерий, которые живут в зубном налете и камне.
Заболевания десен. Гингивит — начальная и обратимая форма воспаления, которая при отсутствии лечения переходит в пародонтит. Это хронический процесс, который приводит к потере зубов из-за их подвижности и рассасывания костной ткани. Вылечить его полностью невозможно. Только путем сложного лечения, которое продолжается всю жизнь, удается добиться стойкой ремиссии.
Проявление внутренних болезней и нарушений метаболизма. Кровоточивость может быть симптомом системных заболеваний, например крови. Также нужно исключить диабет, серьезный дефицит витаминов, гормональных изменений и др.
Хроническая травма. Например, из-за неправильно подобранной зубной щетки, техники чистки. Травма может быть локальной — действует в области одного или нескольких зубов, например из-за неправильной установленной пломбы, протеза, брекетов и др.
Кровоточивость десен: что делать?
Все зависит от причины, которую может определить стоматолог. Лечебные мероприятия можно условно разделить на 2 группы. Первая — та, что проводится в кресле стоматолога. Вторая — домашнее лечение.
В кабинете стоматолога
После осмотра и обследования стоматолог определит причину и назначит лечение. При неправильно установленных протезах, пломбах их придется переделать. Независимо от причины, врачи проводят профессиональную гигиену полости рта. Эта процедура направлена на удаление камня, мягкого зубного налета и пигментаций, в том числе и в труднодоступных местах, — основной причины кровоточивости и воспаления десен.
При диагностированных болезнях десен со сформированными глубокими пародонтологическими карманами назначается Vector-терапия. Эта процедура имеет много общего с профессиональной чисткой зубов, но есть и различия. При Vector-терапии проводится более глубокое очищение: удаляются поддесневые зубные отложения, полируется корень, чтобы налет не прикреплялся в дальнейшем.
Что потом?
В зависимости от показаний и поставленного диагноза стоматологи могут предложить и другие методы лечения:
мезотерапия десен курсом;
прием лекарственных препаратов и витаминных комплексов;
курсовое использование ополаскивателей с антисептической и противовоспалительной направленностью.
В домашних условиях
Все процедуры, которые проводятся в домашних условиях, направлены на лечение и профилактику кровоточивости десен и дальнейших осложнений. Главное — тщательное соблюдение правил индивидуальной гигиены полости рта. Монопучковые щетки лучше очищают, ими удобно пользоваться, и они не вызывают рвотного рефлекса.
В домашних условиях обязательно использовать дополнительные средства и предметы гигиены — зубные нити и ирригаторы. Прибор подает не только воду для очищения полости рта и массажа десен, но и лекарственные растворы для дополнительного терапевтического эффекта.
В домашних условиях используют отвары лекарственных трав. Например, ромашки и шалфея. Они обладают выраженным противовоспалительным и антисептическим действием.
Как выбирать зубную пасту при кровоточивости десен
В состав паст для лечения и укрепления десен входит триклозан, антисептики, алоэ вера, витамины, лекарственные травы (ромашка, шалфей, зеленый чай), прополис. Все эти компоненты тонизируют десны, укрепляют их и купируют воспаление.
Для успешного лечения и профилактики осложнений важно отказаться от вредных привычек и пересмотреть рацион. Для стимуляции кровообращения и питания десен в рацион рекомендовано включать как можно больше свежих овощей, фруктов, ягод и продуктов, требующих тщательного пережевывания.
Кровоточивость десен — первый симптом серьезных проблем. И чем раньше вмешаться в процесс, тем ниже вероятность осложнений. На ранних стадиях болезни десен вполне успешно лечатся. Главное — строго соблюдать все рекомендации врача и придерживаться правил индивидуальной гигиены.