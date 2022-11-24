Как появляется зубной камень

Это не те камни, что щедро разбросаны на морском побережье. Зубной камень образуется из зубного налета, который вы не удалили при чистке зубов. Обычно он скапливается между зубами, на внутренней поверхности и у краев десен. Изначально это мягкие и липкие массы, которые образуют пленку. Мягкий зубной камень — это слюна, бактерии, мелкие кусочки пищи и продукты жизнедеятельности микробов. Такие отложения устраняются при чистке зубов. Добиться лучших результатов можно, если дополнительно использовать зубную нить, ершик для межзубных промежутков и ирригатор.

Если вы не дочистили налет или просто пренебрегли гигиеной, налет остается на зубах длительно, его пропитывает кальциевая соль, присутствующая в слюне, образуются твердые массы. Это и есть зубной камень. Постепенно он разрастается, впитывает красители и в целом может изменить цвет зубов.

К сожалению, даже при самых высоких гигиенических навыках, ни одна зубная щетка и паста не может обеспечить 100% удаления зубного налета. Поэтому камень образуется у всех, но у кого-то быстрее, у кого-то медленнее.