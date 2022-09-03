Ее делают почти все: ошибка, которая сводит к минимуму эффект от чистки зубов

Глупый вопрос: как вы обычно чистите зубы? Полагаем, что схема отработана годами: прополоскать рот, почистить, снова прополоскать, сплюнуть. Однако, по словам стоматологов, сюда закралась ошибка, которую допускают многие. Вреда она, конечно, не наносит, но и уменьшает пользу от чистки.
Советник Американской стоматологической ассоциации и профессор Школы стоматологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
- После чистки зубов не надо полоскать рот водой, —
Как пояснил доктор Хьюлетт, если вы прополощете рот, фтор не успеет в полной мере подействовать на вашу эмаль. Если же воздержаться от полоскания и просто с плюнуть лишнюю пасту, фториды дольше останутся на зубах и эффект от чистки будет сильнее.
- По этой же причине я советую не пить после чистки зубов хотя бы 15 минут, — говорит стоматолог. — Если вас сильно раздражает вкус пасты во рту, потерпите немного, слюна достаточно быстро смоет ее естественным путем.
Эксперт еще раз подчеркивает, эта рекомендация в первую очередь касается тех, кто использует пасты со фтором. И советует не расстраиваться, если вы сейчас поняли, что всю жизнь чистили зубы неправильно.
- Фтор в любом случае останется на зубах, если вы дважды в день мининимум по 2 минуты чистите зубы, — говорит Эдмонд Хьюлетт. — Отказ от ополаскивания — это шаг к дополнительной эффективности действия пасты. Если вам совсем сложно не смывать пасту, то после чистки зубов воспользуйтесь ополаскивателем со фтором.
По словам врача, важную роль также играет здоровье ваших зубов в этот момент.
- Если у вас обычно нет кариеса, вам следует продолжать использовать свою зубную пасту с фтором, но полоскание после чистки особой роли не сыграет, — поясняет врач. — Если же у вас есть проблемы со здоровьем зубов, я рекомендую отказаться от полоскания рта.
Но на самом деле лишнее ополаскивание — это не единственная ошибка. Как рассказывал «Доктору Питеру» главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко, многие чистят зубы до завтрака, считают, что ополаскиватель может заменить чистку, выбирают неправильные пасты и щетки, а также никогда не ходят к гигиенисту.
Кстати, знаете ли вы, что чистка зубов — это целая наука. Чтобы понять, владеете ли вы ей, пройдите наш тест.