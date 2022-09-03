Ее делают почти все: ошибка, которая сводит к минимуму эффект от чистки зубов

Эксперт еще раз подчеркивает, эта рекомендация в первую очередь касается тех, кто использует пасты со фтором. И советует не расстраиваться, если вы сейчас поняли, что всю жизнь чистили зубы неправильно.

- Фтор в любом случае останется на зубах, если вы дважды в день мининимум по 2 минуты чистите зубы, — говорит Эдмонд Хьюлетт. — Отказ от ополаскивания — это шаг к дополнительной эффективности действия пасты. Если вам совсем сложно не смывать пасту, то после чистки зубов воспользуйтесь ополаскивателем со фтором.

По словам врача, важную роль также играет здоровье ваших зубов в этот момент.

- Если у вас обычно нет кариеса, вам следует продолжать использовать свою зубную пасту с фтором, но полоскание после чистки особой роли не сыграет, — поясняет врач. — Если же у вас есть проблемы со здоровьем зубов, я рекомендую отказаться от полоскания рта.

Но на самом деле лишнее ополаскивание — это не единственная ошибка. Как рассказывал «Доктору Питеру» главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко, многие чистят зубы до завтрака, считают, что ополаскиватель может заменить чистку, выбирают неправильные пасты и щетки, а также никогда не ходят к гигиенисту.