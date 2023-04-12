Ученые Университета Вирджинии обнаружили «ген-генерал», который запускает болезни сердца и сосудов

Чтобы выяснить, как именно командует ген FHL5, исследователи изучили, как он влияет на гладкомышечные клетки, которые формируют структуру артерий. Они обнаружили, что когда FHL5 был слишком активен, клетки начинали кальцифицироваться — накапливать слишком много кальция. Это очень большой шаг на пути к атеросклерозу, накоплению вредных бляшек в артериях, которые как раз и могут привести к сердечным приступам, инсультам и другим серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, избыточная генная активность «подстегивала» другую важную клеточную активность, связанную с сосудистыми заболеваниями.