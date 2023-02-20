Ученые Центра Алмазова создали препарат, который может лечить закупоренные тромбами сосуды

При тромбозе у человека происходит закупорка сосудов сгустками крови. Когда кровоток нарушается практически до полной остановки, врачи ставят диагноз «тромбоэмболия». Особенно опасно, когда этот процесс протекает в легких: со временем из-за тромба в легочной артерии происходят необратимые последствия для сосудов. Развивается легочная гипертензия — она может стать причиной сердечной недостаточности, а в некоторых случаях даже спровоцировать летальный исход.

В последнее время о тромбозе стали говорить особенно часто, так как с этой проблемой сталкиваются многие переболевшие коронавирусом.