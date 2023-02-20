Ученые Центра Алмазова создали препарат, который может лечить закупоренные тромбами сосуды

Ученые петербургского НМИЦ им. Алмазова завершили успешные доклинические исследования инновационного препарата для лечения и профилактики тромбоэмболической легочной гипертензии. Проанализировать итоги испытаний специалисты смогли с помощью программного обеспечения, разработанного в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Авторы разработки надеются, что этот препарат сможет стать компонентом новых лекарств, которые помогут спасти людей с опасным заболеванием легких.
При тромбозе у человека происходит закупорка сосудов сгустками крови. Когда кровоток нарушается практически до полной остановки, врачи ставят диагноз «тромбоэмболия». Особенно опасно, когда этот процесс протекает в легких: со временем из-за тромба в легочной артерии происходят необратимые последствия для сосудов. Развивается легочная гипертензия — она может стать причиной сердечной недостаточности, а в некоторых случаях даже спровоцировать летальный исход.
В последнее время о тромбозе стали говорить особенно часто, так как с этой проблемой сталкиваются многие переболевшие коронавирусом.
Именно поэтому врачи продолжают искать новые эффективные способы лечения тромбозов. Как поясняет заведующий НИЛ патологии малого круга кровообращения НМИЦ им. В. А. Алмазова Андрей Карпов, петербургские ученые первыми предложили попробовать задействовать в лечении легочной гипертензии ингибитор Янус-киназы. Это соединение ранее использовалось для лечения других недугов. Однако доклинические испытания показали: вещество позволяет избавиться от тяжелых симптомов, сберечь сосуды легких и продлить жизнь больному.
Дело в том, что, когда часть тромба закупоривает легочную артерию, наш организм в ответ запускает процесс воспаления. Сосуд сковывает спазм, проходимость еще больше снижается. Ингибитор Янус-киназы позволяет остановить воспаление, заблокировать реакцию организма. С помощью этого препарата можно помочь пациенту дождаться операции по удалению тромба.
Доклинические испытания препарата ученые проводили на грызунах. Крысам ввели лекарство, а потом выполнили более 1,8 тысячи микрофотографий легочных артерий животных в разрезе. Это было необходимо для того, чтобы оценить влияние ингибитора на состояние грызунов. Для обработки такого большого количества снимков врачи использовали приложение, созданное учеными СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Это приложение, по словам разработчиков, помогло ускорить процесс анализа в 3 раза.
Теперь команда исследователей готовится проводить клинические испытания препарата. В будущем они надеются вывести его на рынок в виде лекарства от легочной гипертензии.