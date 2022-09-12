С тем, как проходит пересадка сердца, большинство из нас знакомы разве что по художественным фильмам: все эти трагические истории с нелегким выбором родных обладателя сердца, экстренная перевозка органа и счастливый финал. В реальности же это крайне редкая операция. И должно совпасть множество факторов, которые потребуют именно пересадки.
Научный сотрудник НИЛ кардиопульмонального тестирования, врач кардиолог-трансплантолог Клинико-диагностического центра НМИЦ им. В.А. Алмазова
- Когда развилось заболевание сердца, человек получает оптимальную терапию, использованы все возможности для хирургического лечения и резервов больше нет, а прогноз неблагоприятный, — объяснила, в каком случае не обойтись без пересадки донорского сердца врач кардиолог-трансплантолог Клинико-диагностического центра НМИЦ им. В.А. Алмазова Мария Симоненко.
Но врач предупреждает: есть и показания для трансплантации, и противопоказания. Поэтому так важно следить за здоровьем сердца и вовремя обращаться за помощью. Иначе даже последнего шанса может и не быть.
- Сейчас в листе ожидания в Центре Алмазова 12 пациентов, — рассказала «Доктору Питеру» Мария Симоненко. — Это люди со всей России.
Дожидаются «своего» сердца и в больнице, и на амбулаторном наблюдении.
Единственное условие для всех: если вы уже попали в лист ожидания, то выезжать за пределы Петербурга и области нельзя. Это связано с тем, что если появится донор, то надо максимально быстро добраться до Центра Алмазова. После операции такие ограничения снимаются, можно возвращаться домой под наблюдение местных врачей.
- Минимальный срок ожидания у нас был один день, максимальный — два года, — рассказала кардиолог-трансплантолог. — Но в среднем операцию ожидают 4-6 месяцев.
Самую первую трансплантацию в Центре Алмазова провели 28 января 2010 года. Но спустя 9 месяцев мужчина скончался от инфекционных осложнений.
- Одним из составляющих успеха трансплантации сердца и дальнейшего прогноза после операции является комплаентность (приверженность лечению — прим. ред.) больного и своевременное обращение за медицинской помощью, — уверена кардиолог Симоненко. — Любая новая жалоба у таких людей может быть только верхушкой айсберга, которая показывает, что развивается осложнение или даже новое заболевание.
Все дело в терапии: из-за применения иммуносупрессивных препаратов меняется иммунный ответ.
- Возможен более длительный инкубационный период и атипичная клиническая картина, по сравнению с тем, что было у них до трансплантации, — предупреждает врач. — В итоге промедление в обращении за помощью может стать причиной тяжелых осложнений, в том числе — летального исхода.
В Центре Алмазова сейчас проводят около 25 операций в год по пересадке сердца. Всего же в России сейчас живет 2000 человек с «чужими» сердцами.
- Существует заблуждение, что после трансплантации сердца самочувствие автоматически улучшится, количество препаратов уменьшится, все вернется на исходную точку, как было до болезни, — рассказала кардиолог Мария Симоненко. — Да, сердечная функция нормализуется, самочувствие улучшится, но препараты нужно принимать, иногда даже больше, чем до операции.
И уж точно противопоказаны алкоголь, курение, сидячий образ жизни. «Срок службы» донорского сердца, если судить по международным данным, 10-12 лет после пересадки, для детей средний срок выживаемости больше.
- Максимальный срок наблюдения после пересадки сердца, известный в мире — 35 лет, — говорит кардиолог. — Но с каждый годом благодаря разработанным протоколам и алгоритмам эта цифра становится выше.
Выживаемость зависит не только от функции сердца, но и от других заболеваний, с которыми можно столкнуться.
Есть в практике и случаи повторной трансплантации. Например, в Центре Алмазова год назад провели ретрансплантацию сердца 11-летнему ребенку.
- Героизм трансплантированных детей и их родителей хотелось бы отметить отдельно, — говорит Мария Симоненко. — Уже находясь в Центре, они продолжали учиться, сдавать экзамены, оканчивали школы и поступали в колледжи и институты. Перенесенная пересадка сердца спасает жизнь, учит ответственности, в чем-то ограничивает, а в чем-то открывает новые возможности.
Как выбирают донорское сердце
Ведущий научный сотрудник НИЛ высокотехнологичных методов лечения сердечной недостаточности Института сердца и сосудов Центра Алмазова, кандидат медицинских наук
В идеальной ситуации должны быть соблюдены следующие условия: сопоставимость по группе крови (при этом резус-фактор значения не имеет), росто-весовые соотношения донора и пациента не должны сильно отличаться.
И, конечно же, учитываются клинические особенности конкретного человека. Например, при наличии легочной гипертензии (это состояние, сопровождающиеся повышенным давлением в легочной артерии) правые камеры трансплантированного сердца испытывают выраженную перегрузку, и в результате развивается правожелудочковая сердечная недостаточность. Это существенно ухудшает прогноз. Поэтому пациентам с легочной гипертензией, особенно мужчинам, нельзя трансплантировать донорское сердце от женщины, так как оно обладает меньшей мышечной массой и мощностью.