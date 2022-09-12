- Когда развилось заболевание сердца, человек получает оптимальную терапию, использованы все возможности для хирургического лечения и резервов больше нет , а прогноз неблагоприятный, — объяснила, в каком случае не обойтись без пересадки донорского сердца врач кардиолог-трансплантолог Клинико-диагностического центра НМИЦ им. В.А. Алмазова Мария Симоненко.

Но врач предупреждает: есть и показания для трансплантации, и противопоказания. Поэтому так важно следить за здоровьем сердца и вовремя обращаться за помощью. Иначе даже последнего шанса может и не быть.

- Сейчас в листе ожидания в Центре Алмазова 12 пациентов, — рассказала «Доктору Питеру» Мария Симоненко. — Это люди со всей России.

Дожидаются «своего» сердца и в больнице, и на амбулаторном наблюдении.