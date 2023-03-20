Ради здоровья вашей семьи: 6 вещей в квартире, которые нужно мыть ежедневно

Тратить время на уборку в доме нравится далеко не всем. Чтобы оптимизировать этот процесс, важно понять, какие дела первостепенны, а что можно и отложить. Например, есть зоны и предметы на кухне, которые необходимо мыть каждый день — ради безопасности вашего здоровья и самочувствия всех домашних.
Раковина
Внешне раковина после мытья посуды или продуктов может казаться чистой, однако на самом деле на ее стенках оседают грязь и бактерии, — а потом вы снова помещаете тарелки и еду в такую грязную раковину.
Поэтому не обходите вниманием эту зону — в идеале ее лучше мыть ежедневно. Можно сначала губкой удалить загрязнения, а потом заткнуть слив и наполнить раковину теплой водой с ложкой дезинфицирующего средства.
Полотенца
И кухонные, и те, которыми мы пользуемся в ванной, нужно регулярно стирать. Визуально они могут выглядеть вполне свежими, однако есть исследования, в которых именно полотенца признаны самым грязным местом на кухне, да и их «собратья» из ванной недалеко от них ушли. Особенно быстро загрязняются полотенца, которыми вы вытираете руки.
Кухонный стол
Идея протирать стол только от пыли или когда на него что-то прольется кажется удачной. Но вспомните, что вы обычно кладете на стол: пакеты с продуктами, ключи от дома, бумажники, коммунальные счета. Эти вещи могут быть куда грязнее, чем кажется на первый взгляд. Да и мелкие крошки еды, которые остаются после обеда на столе, тоже могут быть прекрасной средой для размножения бактерий. Поэтому стол лучше протирать каждый день и не по одному разу.
Посуда
После того, как вы решили удивить домашних кулинарным шедевром или угощали гостей, гору грязной посуды так и хочется оставить на завтра. Однако остатки еды, соуса и мелкие крошки за ночь привлекут насекомых. Да и отмывать присохшую к тарелкам пищу — то еще занятие. Поэтому лучше сразу мыть посуду — или сразу пускать в ход посудомоечную машину.
Кофеварка
Если каждое утро вы делаете себе кофе в кофеварке, то не забывайте регулярно ее чистить. В съемных частях могут скапливаться остатки кофейной гущи, помол и масло. Во-первых, это может негативно влиять на вкус продукта, а во-вторых, грязная кофеварка — настоящий рассадник бактерий и плесени.
Душевая кабина
Может показаться, что уж в душевой кабине должно быть чисто — она же постоянно находится под воздействием воды. Однако именно в этом и кроется причина, почему на самом деле важно также протирать стены после каждого использования. Когда вы удаляете с кабинки излишки влаги, вы предотвращаете образование плесени, пишет