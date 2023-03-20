Ради здоровья вашей семьи: 6 вещей в квартире, которые нужно мыть ежедневно

Полотенца

И кухонные, и те, которыми мы пользуемся в ванной, нужно регулярно стирать. Визуально они могут выглядеть вполне свежими, однако есть исследования, в которых именно полотенца признаны самым грязным местом на кухне, да и их «собратья» из ванной недалеко от них ушли. Особенно быстро загрязняются полотенца, которыми вы вытираете руки.

Кухонный стол

Идея протирать стол только от пыли или когда на него что-то прольется кажется удачной. Но вспомните, что вы обычно кладете на стол: пакеты с продуктами, ключи от дома, бумажники, коммунальные счета. Эти вещи могут быть куда грязнее, чем кажется на первый взгляд. Да и мелкие крошки еды, которые остаются после обеда на столе, тоже могут быть прекрасной средой для размножения бактерий. Поэтому стол лучше протирать каждый день и не по одному разу.