Разберите одежду, заведите кота и еще 8 вещей, которые помогут вам прожить до 100 лет

Ученые много лет изучают механизмы старения, чтобы найти пресловутый «эликсир молодости». Но пока он не найден, мы можем использовать для поддержания здоровья, красоты и молодости только доступные средства. Да, можно ходить к косметологу или пластическому хирургу, чтобы «поправить фасад», но без внутренней гармонии, полноценной работы метаболизма и душевного равновесия прожить сотню лет невозможно.
Многолетние наблюдения за людьми-долгожителями позволили составить ряд рекомендаций, которые повышают шанс на встречу столетнего юбилея. «Доктор Питер» поговорил о них с врачом-терапевтом, ревматологом клиники «Будь Здоров» Светланой Имаевой.
Рекомендации работают, но если они стали образом жизни
Наукой доказано — ведение здорового образа жизни, формирование правильных привычек может продлить жизнь. Но важно, чтобы вы встали на максимально здоровый путь и отказались от вредных привычек, разрушающих здоровье.
Вы можете найти для себя и что-то свое, но за основу можно взять те десять привычек, о которых мы будем вести речь. Можно опираться только на часть из них либо взять на вооружение все, главное — чтобы придерживаться нового стиля жизни было комфортно.
1. Гоните стресс из жизни
Давно доказано, что стрессы в нашей жизни разрушительно влияют на здоровье. Недаром их стали называть «тихими убийцами» за способность провоцировать болезни сердца и сосудов, системное воспаление, а также депрессии, астму и сахарный диабет. Важно бороться со стрессами, чаще отдыхать, делегировать полномочия, заниматься любимым делом, достаточно спать, чтобы организм мог восстанавливаться.
2. Полноценно питайтесь
В молодом возрасте мы можем позволить себе вольности в диете — они не сильно отражаются на фигуре. Но по мере старения важно следить за поступлением в организм всех необходимых питательных компонентов. Отдайте предпочтение в питании максимально здоровой, натуральной пище с достаточным количеством мяса, птицы, рыбы, свежих плодов. Дополните их цельными злаками и полезными растительными жирами.
3. Откажитесь от курения
Ежегодно от последствий пагубной привычки погибает до 5 миллионов людей, около полумиллиона страдают от пассивного курения членов семьи или коллег. Отказ от сигарет позволяет заботиться не только о себе, но и об окружающих вас людях.
Дым от сигарет негативно влияет на легкие и бронхи, приводит к интоксикации, быстрому изнашиванию сосудов и сокращению продолжительности жизни. Каждая сигарета уносит 7 минут вашей жизни. Важно отказаться от любых видов курения, включая вейпинг и электронные сигареты.
4. Высыпайтесь, заботьтесь о своем сне
Каждому из нас требуется разное время, чтобы выспаться и полноценно восстановиться морально и физически. Длительный недосып нарушает метаболизм, работу нервной системы и иммунную систему, ускоряет процесс старения. Старайтесь выделять на сон не менее 7–8 часов в сутки, придерживаясь единого режима в будни и выходные дни. Если возникла бессонница — поговорите с врачом, как ее максимально быстро устранить.
5. Сократите алкоголь до минимума
Есть данные о том, что минимальное потребление алкоголя может помочь в поддержании здоровья. Но с подобной формулировкой согласны не все специалисты. В любом случае чем меньше алкоголя вы потребляете — тем лучше для здоровья. По мнению ВОЗ, абсолютно безопасных доз алкоголя не существует, этиловый спирт и его метаболиты могут провоцировать серьезные болезни, вплоть до онкологии. Поэтому важно сократить прием до 1–2 бокалов вина (пива) в неделю.
6. Заведите питомцев
Доказано, что наличие в доме животных помогает снять стресс, укрепить здоровье и продлить жизнь. Общение с животными помогает стабилизировать давление, уменьшить стресс, снизить риск депрессии и улучшить общее состояние. Уход за животными, прогулки с ними полезны для здоровья — это дополнительная нагрузка.
7. Будьте активны
Ежедневно ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, отправляйтесь в дальние магазины, делайте зарядку, чаще занимайтесь домашними делами — уборкой, мытьем полов, разбором вещей. Полезны любые, даже самые минимальные нагрузки, но стоит их расширять ежедневно.
8. Тренируйте мозг
Ваш мозг должен быть активным наряду с вашим телом. Это полезно для предотвращения деменции и продления жизни. Полезно изучение иностранных языков, разгадывание кроссвордов, чтение книг, разгадывание ребусов, просмотр обучающих видео и т.д.
9. Участвуйте в общественной жизни
Общайтесь с друзьями и родными, станьте волонтером, занимайтесь общественной деятельностью. Любые виды активности, новые события и эмоции поддерживают тонус, снимают стресс и дают порцию эндорфинов, гормонов удовольствия.
10. Сохраняйте оптимизм
Оптимистичный настрой на протяжении жизни позволяет сохранять здоровье и защититься от стресса. Позитивность и открытость, хорошее настроение позволяют стать здоровее и продлить свою жизнь.