Разберите одежду, заведите кота и еще 8 вещей, которые помогут вам прожить до 100 лет

Ученые много лет изучают механизмы старения, чтобы найти пресловутый «эликсир молодости». Но пока он не найден, мы можем использовать для поддержания здоровья, красоты и молодости только доступные средства. Да, можно ходить к косметологу или пластическому хирургу, чтобы «поправить фасад», но без внутренней гармонии, полноценной работы метаболизма и душевного равновесия прожить сотню лет невозможно.

Многолетние наблюдения за людьми-долгожителями позволили составить ряд рекомендаций, которые повышают шанс на встречу столетнего юбилея. «Доктор Питер» поговорил о них с врачом-терапевтом, ревматологом клиники «Будь Здоров» Светланой Имаевой.