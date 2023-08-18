Профессор Стремоухов: «Врачу проще не лечить, чем лечить и где-то себя подставить»

«Ставил пиявки и мне помогло», «Подруга посоветовала эти таблетки, ей сразу стало легче», «По телевизору рассказали об этих препаратах, там плохого не порекомендуют». Способов запустить свою болезнь существует множество. Но иногда к самолечению мы прибегаем вовсе не из-за упрямства, а из-за нежелания идти в поликлинику по вполне объяснимым причинам: очереди, слишком короткий прием, незаинтересованность врача.
Есть ли безопасная модель самолечения? Почему мы не доверяем некоторым врачам и поступаем правильно? Что должно измениться в медицине? Об этом профессор Анатолий Стремоухов рассказал на форуме «В фокусе — здоровье», который организовала фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер».
Врач общей практики, директор Института профессионального образования Ассоциации врачей первичного звена СИРАНО, д.м.н, профессор
«Не перебивайте пациента»
— Если среднестатистического пациента не перебивать, когда он приходит и говорит о своих проблемах, то его рассказ занимает 90 секунд. А если начать перебивать, причем врачи делают это где-то на 21-й секунде, задавать уточняющие вопросы, то человек сбивается, доктор не понимает, что ему нужно уточнить, и на первой же минуте общения начинается «свалка» между врачом и пациентом. Все. Дальше весь прием потерян.
Мы провели беседу с врачами: зачем вы прерываете человека? Они перестали это делать и начали перебивать на 28-й секунде. Это было доказано экспериментально.
Аптеки — первый источник информации
— Медицинскую информацию пациент получает либо в поликлинике, либо в стационаре, либо в аптеке. Причем стационар еще нужно заслужить: ты туда попадешь, если тебя доставят по скорой. И тогда, может быть, тебе что-то объяснят, тобой позанимаются. Там обычно есть на это время.
В поликлинике тоже можно получить информацию, но сложно. Главная задача участкового врача — чтобы вы как можно скорее покинули кабинет, потому что там следующий ждет в очереди. И это не вина врача, а его беда. Он выписывает вам направление куда-нибудь, на анализы, например, или на консультацию специалиста, узкое исследование инструментальное, и вы уходите. Потом, когда вы приходите к нему за результатами этих анализов, то слово, которое чаще встречается в заключении, и будет диагнозом. Так что и в поликлинике еще нужно дойти до того специалиста, как правило узкого, у которого на тебя будет время.
Единственное место, куда можно прийти без записи, — аптека. Там человек спрашивает что-то конкретное или просит фармацевта ему что-то предложить. Однажды я сам прикинулся пациентом и услышал нормальную консультацию. У меня уточнили, что беспокоит, давно ли, обращался ли я к врачу, и дали рекомендации общего плана, которые мне ни в коем случае не повредили бы, а даже помогли. Не везде, конечно, так бывает. Но в целом именно от того, как вас встретят в аптеке, какие вопросы зададут, может зависеть весь ваш дальнейший медицинский маршрут. Аптеки и фармацевты, которые могут дать рекомендации по несложным житейским клиническим случаям, от расстройств сна до легких инфекций, сильно разгружают первичное звено и укорачивают цепочку, по которой ходит пациент.
«Подружить врача и фармацевта»
— Плохо, что врач и фармацевт друг друга не видят. Каждый говорит о своем, назначают свое. Поэтому есть такая задача — подружить врача и фармацевта. Хорошо, чтобы работник в аптеке знал, при каких ситуациях что предлагать — речь про безрецептурные препараты. Это наша палочка-выручалочка на данном этапе.
Если мы будем заниматься самообразованием пациентов, потенцируя у них самолечение, то это снизит нагрузку, позволит хоть чуть-чуть вздохнуть тем самым поликлиникам, особенно там, где врач один на окрестные села.
Как проверить врача: лайфхак
— На занятиях с практикующими врачами мы предлагаем им положить руки на стол, и у большинства оказываются длиннющие ногти. Спрашиваем: «Ну и когда с таким маникюром вы последний раз пальпировали живот и щитовидную железу или вены на ногах?» Ответ: никогда. Потому что с такими ногтями это невозможно. А если ты этого не делаешь, ты проявляешь халатность на приеме.
У меня была пациентка, которая жаловалась на боль в груди, трудности с дыханием, кашель. На первом приеме при поверхностном прослушивании фонендоскопом врач ей сказала: это пневмония. Женщина приезжает в стационар к нам, мы ее раздеваем, лифчик снимаем — а у нее рак груди четвертой степени с метастазами в легкие. Через две недели она умерла».
«Врачу проще не лечить»
— Врачу проще не лечить и не совершить ошибку, чем лечить и где-то себя в итоге подставить. Он уйдет от ответственности, скажет: «Я направлю пациента еще куда-то, пусть разбираются, а по документам все будет хорошо». Просто из медицины уходит медицина. Она вымывается. Постепенно… Незаметно для молодежи, заметно для нас, стариков. Я помню ту, смотрю на эту и знаю, что было в промежутке. Вот и все.
Там, где начинается слово «направить», заканчивается медицина. Врач подписывается под словами: «Я не хочу, не знаю, не умею».
Важен индивидуальный подход
«Медицина — это штучная категория. Потому что сами пациенты уникальны. Даже одна и та же пневмония у двух разных людей лечится по-разному. Поэтому нужно принимать и свою уникальность и уникальность врача, который придет вам на помощь».