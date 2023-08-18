Профессор Стремоухов: «Врачу проще не лечить, чем лечить и где-то себя подставить»

Единственное место, куда можно прийти без записи, — аптека. Там человек спрашивает что-то конкретное или просит фармацевта ему что-то предложить. Однажды я сам прикинулся пациентом и услышал нормальную консультацию. У меня уточнили, что беспокоит, давно ли, обращался ли я к врачу, и дали рекомендации общего плана, которые мне ни в коем случае не повредили бы, а даже помогли. Не везде, конечно, так бывает. Но в целом именно от того, как вас встретят в аптеке, какие вопросы зададут, может зависеть весь ваш дальнейший медицинский маршрут. Аптеки и фармацевты, которые могут дать рекомендации по несложным житейским клиническим случаям, от расстройств сна до легких инфекций, сильно разгружают первичное звено и укорачивают цепочку, по которой ходит пациент.