Профессор Алексанян рассказал, какие три пластические операции выдают полное отсутствие вкуса

«У квалифицированного врача нет задачи провести операцию так, как просит пациент, — объяснил пластический хирург Тигран Алексанян. — Большой опыт, создание авторских методик, клиника с хорошим оборудованием и специалистами — это репутация и работа с пациентами, у которых нет цели потерять индивидуальность и природное обаяние. Искусство эстетической медицины в том, чтобы привести образ к правильным пропорциям, а не создавать одинаковые кукольные лица. Важны многие факторы: эстетика вкуса хирурга, порядочность, умение общаться и доносить важную информацию. Если пациент гонится только за модными трендами, не может оценивать последствия, не прислушивается к советам и рекомендациям, это укажет на его незрелость и многочисленные комплексы. Скорее всего, нам будет не по пути».