Профессор Алексанян рассказал, какие три пластические операции выдают полное отсутствие вкуса

Жертва пластической хирургии или полного отсутствия вкуса? Такой вопрос нередко возникает при виде красотки с кукольной внешностью, не оставляющей сомнений: эта женщина совершенно точно решилась на «переделку» в клинике эстетической медицины.
К сожалению, не все пациенты способны прислушиваться к профессиональным советам, в итоге эффект от хирургических вмешательств оказывается совсем иной.
Какие операции выдадут отсутствие вкуса у женщины? Узнали у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.
Пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic, профессор кафедры онкологии и пластической хирургии Центра профессиональной патологии
Инста-лицо
Для некоторых девушек кукольный образ из соцсетей — предел мечтаний. В надежде получить такое же лицо, они приходят к пластическому хирургу с запросами сделать кукольный нос, впалые щеки, лисий взгляд и заостренный подбородок.
Накладывая фильтры на собственные фотографии, девушки создают зауженный нос со вздернутым кончиком, не понимая, что квалифицированный хирург в подобной операции обязательно откажет. Слишком узкая спинка носа не соответствуют естественным линиям, нарушает структуру внутреннего клапана, что в дальнейшем повлияет на дыхание. Любой успешно практикующий врач может уменьшить нос, устранить дефекты, но важен индивидуальный подход с учетом анатомии и строения лица. Идти на поводу, не заботясь о качестве жизни и здоровье пациента, будут только неопытные и думающие лишь о заработке врачи.
Уменьшать при помощи фильтров девушки любят не только нос, но и лицо. Фактурные скулы и подбородок - еще один модный тренд. Это может быть красиво, если сделано деликатно и с учетом особенностей лица. Пластический хирург создает акценты в области скул, подчеркивает «угол молодости» в нижней части лица. Но если переборщить, лицо может визуально состариться и потерять свою изюминку.
Избыточный липофилинг
Кроме липосакции, которая позволяет вернуть четкие контуры лица и шеи, многие пациенты отправляются в клинику с противоположной целью — заполнить «пустоты» и разгладить заломы и морщины при помощи собственного жира.
Опытный хирург может рассчитать пропорции так, чтобы лицо стало более подтянутым и в меру упитанным. Иначе получается обратный эффект: скулы становятся слишком широкими, грубыми, а лицо опухшим и с визуальной прибавкой в несколько лет.
Броулифтинг
Подтяжка бровей — еще одно популярное вмешательство, требующее опыта и мастерства хирурга. Некорректная работа видна невооруженным взглядом. Если арка брови сделана очень высоко, лицо получится неестественно удивленным, а если слишком низко — тяжелым и нависшим.
В хороших руках подобное вмешательство может дать прекрасный anti-age-эффект. Очень часто броулифтинг проводят совместно с блефаропластикой, чтобы усилить результат.
«С таким пациентом — не по пути»
«У квалифицированного врача нет задачи провести операцию так, как просит пациент, — объяснил пластический хирург Тигран Алексанян. — Большой опыт, создание авторских методик, клиника с хорошим оборудованием и специалистами — это репутация и работа с пациентами, у которых нет цели потерять индивидуальность и природное обаяние. Искусство эстетической медицины в том, чтобы привести образ к правильным пропорциям, а не создавать одинаковые кукольные лица. Важны многие факторы: эстетика вкуса хирурга, порядочность, умение общаться и доносить важную информацию. Если пациент гонится только за модными трендами, не может оценивать последствия, не прислушивается к советам и рекомендациям, это укажет на его незрелость и многочисленные комплексы. Скорее всего, нам будет не по пути».