«Есть одна особенность»: биологи объяснили, чем отличается кишечник людей-долгожителей

Как бы далеко ни продвинул нас прогресс, лекарство от старения еще никто не изобрел. Однако ученые много времени посвящают поиску возможных способов продлить жизнь.
Сам по себе термин «старение» включает множество постепенных негативных изменений в нашем теле. С годами в организме скапливаются мутации и свободные радикалы, укорачиваются теломеры, гибнут нейроны.
Специалисты ищут способы притормозить эти процессы. Для этого они присматриваются к рекордсменам-долгожителям и наблюдают за тем, чем отличаются их внутренние механизмы.
Некоторые ученые концентрируются в первую очередь на изучении микробиома. Авторы новой работы, опубликованной в
Выяснилось: по сравнению с молодыми совершеннолетними и пожилыми людьми старше 60 лет люди, прожившие век, имеют более разнообразный виром кишечника. В нем были впервые описаны новые рода вирусов — например, заражающие бактерии-клостридии.
А еще вирусы в кишечнике долгожителей оказались более склонными к быстрому размножению и быстрому убийству клетки. Такие вирусы еще называют литическими, тогда как лизогенные, наоборот, вклиниваются в геном и копируются как его часть.
Авторы исследования также отметили, что отношение числа вирусных частиц к числу бактерий у людей в более позднем возрасте возрастает. Этот показатель достигает максимального размера в раннем возрасте, затем постепенно снижается, а после 60-80 лет продолжает расти.
Также ученые выяснили, какого рода генетическую информацию несут в себе бактериофаги долгожителей: в вироме столетних нашлось больше генов, необходимых для метаболизма серы, превращения метионина в гомоцистеин, а таурина — в сульфид.
Специалисты предположили, что особый метаболизм серы в кишечнике долгожителей позволяет дольше сохранять целой его слизистую оболочку, что позволяет человеку быть более устойчивым к инфекциям.