Вреда больше, чем пользы: гастроэнтеролог Кашух рассказала, почему отменили столы по Певзнеру

К 2003 году было уже многое известно о бактериях и вирусах, вызывающих болезни, о генетической предрасположенности и обмене веществ, поэтому Минздрав отменил столы. Врачи перестали их рекомендовать пациентам, но в народе эти рецепты остаются популярными. В Сети до сих пор есть масса статей, которые подробно и с различными вариациями описывают эту систему питания, предлагают список продуктов под запрет и разрешенных, но уже в свете современных реалий. Однако стоит сразу подчеркнуть, что переиначенные на современный лад рационы Певзнера содержат много ошибок, поэтому сложно рассчитывать на их пользу.