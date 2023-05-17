Вреда больше, чем пользы: гастроэнтеролог Кашух рассказала, почему отменили столы по Певзнеру

В советской медицине лечебное питание было целой системой. Для каждой группы заболеваний разрабатывались свои диетические рекомендации, подразумевающие целый список разрешенных и запрещенных продуктов. Их объединили названиями «лечебные столы», присвоив каждой группе патологий свой порядковый номер.
Всего таких столов было 15. Некоторые из них делились на подварианты с учетом определенных особенностей патологии и фаз болезни. Но сегодня эти столы неактуальны. «Доктор Питер» выяснил, почему от них отказались и действительно ли столы по Певзнеру способствовали выздоровлению. На вопросы ответила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Ушла целая эпоха лечебного питания
Сто лет назад, в 20-е годы прошлого века, российский ученый Мануил Певзнер разработал 15 лечебных диет и назвал их «столами». Эти системы питания предназначались для людей с разными болезнями и были очень строгими, основанными на запретах и отказе от целых групп продуктов.
Сегодня в официальных рекомендациях по лечебному питанию никаких диетических столов нет, они отменены, принципы питания при различных заболеваниях стали другими. И связано это с целым рядом важнейших открытий в медицине и изменением подходов к лечению.
Зачем понадобились столы
Сто лет назад врачи многого не знали о том, почему возникают и как развиваются болезни. Когда Певзнер предложил использовать диеты при гастрите, язве, панкреатите, камнях в желчном пузыре, диабете и даже псориазе, это был научный прорыв: пациентам становилось легче. Важно понимать, что ограничения в питании помогали уменьшить симптомы и временно снять дискомфорт, но не лечили сами болезни, объясняет Екатерина Кашух.
Например, тогда еще не было ничего известно о хеликобактере — бактерии, которая вызывает гастрит, язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому пациентам запрещали есть соленое, острое, жирное — все, что, как предполагалось, вызывает болезни ЖКТ.
Почему отказались от диетических столов?
Рекомендации Певзнера по современным меркам сложно назвать правильным или рациональным питанием. Например, сейчас ни у кого не вызывает сомнений, что и здоровым людям, и тем, кто страдает хроническими болезнями, нужна разнообразная пища, чтобы получать все необходимые микроэлементы, белки, жирные кислоты, витамины, в этом основа здоровья тела.
К 2003 году было уже многое известно о бактериях и вирусах, вызывающих болезни, о генетической предрасположенности и обмене веществ, поэтому Минздрав отменил столы. Врачи перестали их рекомендовать пациентам, но в народе эти рецепты остаются популярными. В Сети до сих пор есть масса статей, которые подробно и с различными вариациями описывают эту систему питания, предлагают список продуктов под запрет и разрешенных, но уже в свете современных реалий. Однако стоит сразу подчеркнуть, что переиначенные на современный лад рационы Певзнера содержат много ошибок, поэтому сложно рассчитывать на их пользу.
Как питаться больным и здоровым?
Сегодня существуют десятки систем питания со специфическими ограничениями и замысловатыми принципами. Самые популярные диеты — вегетарианская, веганская и безглютеновая. Но прежде чем лишать себя каких-то продуктов, садиться на любую диету, особенно имея проблемы со здоровьем, важно вспомнить, что даже здоровый человек должен питаться максимально разнообразно — это поможет сохранить хорошее самочувствие.
Диетотерапия применяется при некоторых хронических болезнях, но рекомендации, конечно, не такие строгие, как столы Певзнера. В основном советы связаны с послеоперационным периодом или обострением болезней. Но все нужно обсуждать с лечащим врачом. Например, при подагре рекомендуют отказаться от продуктов, содержащих пурины, при болезнях почек — на время лечения ограничить количество белка, при целиакии — избегать глютена.
Чаще всего серьезных ограничений в питании не требуется, даже рацион диабетика в современном мире довольно разнообразен. Объяснить это просто: препараты помогают держать болезни под контролем, поэтому, если пациент наблюдается у врача и принимает лекарства, никакая еда не ухудшит его самочувствие. То есть современная медицина опирается на эффективные препараты и лишь временные ограничения рациона, рассказывает гастроэнтеролог.
Диетическая коррекция проводится индивидуально и в щадящем режиме. Поэтому данная система питания осталась как пережиток прошлого.