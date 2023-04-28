Речь идет об инсулине, благодаря которому глюкоза из крови попадает внутрь клеток. Если их мембраны перестают узнавать гормон, возникает так называемая инсулинорезистентность. В итоге нарушается углеводный, а затем и жировой обмен. От возникшего таким образом лишнего веса непросто избавиться с помощью диеты.
Узнать, есть ли у вас инсулинорезистентность, поможет консультация эндокринолога. Врач назначит обследование и, если нарушение обнаружится, порекомендует, как его скорректировать. Скорее всего, проблему придется решать комплексно. И тут важную роль могут сыграть инозитолы — вещества, во многом похожие на витамины.
В биодобавке «Дикироген», например, содержится сразу два вида инозитола — миоинозитол и D-хироинозитол, а также марганец и фолиевая кислота, важные для женского здоровья. Миоинозитол повышает чувствительность к инсулину и участвует в поддержании баланса половых гормонов, D-хироинозитол улучшает усвоение тканями глюкозы и способствует снижению тестостерона, если его уровень повышен. Вместе они эффективно работают, нормализуя обмен веществ и корректируя инсулинорезистентность.
Поэтому при нормализации питания и занятиях спортом «Дикироген» способствует уменьшению лишнего веса и достижению видимых результатов. Инозитолы не только ускоряют снижение массы тела, но и могут улучшить состояние кожи и волос, способствуя нормализации гормонального фона.
Компоненты средства «Дикироген» в ходе исследований оценивались не только в европейских странах, но и ведущими российскими специалистами в крупнейших научно-клинических центрах с участием более 1000 пациентов*.
Создатели биодобавки напоминают: вера в себя и адекватная нутритивная поддержка — залог успеха в укреплении общего здоровья и контроле веса. Подробнее о средстве «Дикироген» можно узнать на
* Результаты исследований по ссылке
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