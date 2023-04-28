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Почему не работает диета — неожиданная причина, которая связана не только с калориями

Здоровое питание плюс физическая активность — классическая комбинация, которая помогает похудеть. Но почему некоторым женщинам не удается избавиться от лишних килограммов даже при самом правильном образе жизни? Виновником может быть один хорошо известный гормон.

28 апреля 2023
Почему не работает диета — неожиданная причина, которая связана не только с калориями
Источник:
Пресс-служба ООО «ИНВАР»

Речь идет об инсулине, благодаря которому глюкоза из крови попадает внутрь клеток. Если их мембраны перестают узнавать гормон, возникает так называемая инсулинорезистентность. В итоге нарушается углеводный, а затем и жировой обмен. От возникшего таким образом лишнего веса непросто избавиться с помощью диеты.

Узнать, есть ли у вас инсулинорезистентность, поможет консультация эндокринолога. Врач назначит обследование и, если нарушение обнаружится, порекомендует, как его скорректировать. Скорее всего, проблему придется решать комплексно. И тут важную роль могут сыграть инозитолы — вещества, во многом похожие на витамины.

Почему не работает диета — неожиданная причина, которая связана не только с калориями
Биодобавка Дикироген
Источник:
Пресс-служба ООО «ИНВАР»

В биодобавке «Дикироген», например, содержится сразу два вида инозитола — миоинозитол и D-хироинозитол, а также марганец и фолиевая кислота, важные для женского здоровья. Миоинозитол повышает чувствительность к инсулину и участвует в поддержании баланса половых гормонов, D-хироинозитол улучшает усвоение тканями глюкозы и способствует снижению тестостерона, если его уровень повышен. Вместе они эффективно работают, нормализуя обмен веществ и корректируя инсулинорезистентность.

Поэтому при нормализации питания и занятиях спортом «Дикироген» способствует уменьшению лишнего веса и достижению видимых результатов. Инозитолы не только ускоряют снижение массы тела, но и могут улучшить состояние кожи и волос, способствуя нормализации гормонального фона.

Компоненты средства «Дикироген» в ходе исследований оценивались не только в европейских странах, но и ведущими российскими специалистами в крупнейших научно-клинических центрах с участием более 1000 пациентов*.

Создатели биодобавки напоминают: вера в себя и адекватная нутритивная поддержка — залог успеха в укреплении общего здоровья и контроле веса. Подробнее о средстве «Дикироген» можно узнать на официальном сайте производителя.

* Результаты исследований по ссылке
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