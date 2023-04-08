Эндокринолог Кардапольцева назвала диету, которая разрушает сосуды и заставляет полнеть

Нет исключительно полезных или вредных продуктов

Как рассказала Елизавета Кардапольцева, врач-эндокринолог «Инвитро-Урал», современная доказательная медицина не рекомендует разделять продукты на хорошие и плохие, полезные и вредные. Вредно или полезно — это, скорее, зависит от того, насколько часто и много вы едите тот или иной продукт.

По словам врача, лучше в еде придерживаться «метода тарелки»: