Эндокринолог Кардапольцева назвала диету, которая разрушает сосуды и заставляет полнеть

Нет исключительно полезных или вредных продуктов
Как рассказала Елизавета Кардапольцева, врач-эндокринолог «Инвитро-Урал», современная доказательная медицина не рекомендует разделять продукты на хорошие и плохие, полезные и вредные. Вредно или полезно — это, скорее, зависит от того, насколько часто и много вы едите тот или иной продукт.
По словам врача, лучше в еде придерживаться «метода тарелки»:
50% овощи,
25% белок,
25% углеводы.
Врач-эндокринолог «Инвитро-Урал»
«Отмечу, что если углеводы, то именно медленные: макароны цельнозерновые и любые крупы, кроме манной каши — на ней вполне реально быстро набрать вес, если часто есть. Если питаться по такому методу регулярно, это будет самым лучшим средством получения натуральных микроэлементов», — объяснила Елизавета Кардапольцева.
БАДы могут довести до гепатита
Также врач советует особо не доверять мнению, что в нынешних продуктах совсем нет полезных веществ, поэтому надо компенсировать этот недостаток БАДами. По словам эксперта, даже после заморозки большинство овощей и фруктов сохраняют клетчатку, часть витаминов и микроэлементов.
«Применять БАДы не рекомендуется, так как точно неизвестно, какое количество того или иного вещества содержится в добавке и как организм на них отреагирует — как минимум, это может быть аллергическая реакция. Последствием длительного бесконтрольного употребления БАДов может стать токсический гепатит или острая печеночная недостаточность», — предупредила врач.
Осторожно: вредно для сердца и сосудов
Некоторые диеты на самом деле не только не помогают решить проблемы со здоровьем или весом, но и, наоборот, создают новые. По словам Елизаветы Кардапольцевой, диета, которая может навредить сердечно-сосудистой системе, а заодно заставит набрать вес, — палеотическая диета, или палеодиета. Она предполагает употребление большого количества красного мяса, одновременно из рациона исключаются бобовые и молочные продукты, злаки и сахар.
«Чрезмерное употребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламина-N-оксида (TMAO) в организме, который влияет на состояние сосудов. Такая диета постепенно приводит к проблемам в работе ЖКТ и, как ни странно, к лишнему весу», — объяснила специалист.
Эндокринолог добавила, что самой полезной не только для сердца и сосудов, но и для организма в целом считается средиземноморская диета.