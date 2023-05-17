Ласковый убийца: чем опасно пить таблетки от давления время от времени

Летом, в сезон дач и отпусков? люди часто забывают о проблемах с артериальным давлением. Меньше стресса на работе, ребенок на каникулах — за учебу не переживаешь. А если ничего не беспокоит, зачем лечиться? Кардиолог, заведующая 5-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Наталья Березина рассказала, чем опасна такая самонадеянность гипертоников.
Кардиолог, врач высшей категории
«Человек в любом возрасте не застрахован от повышенного артериального давления. Стрессовое повышение цифр АД, да и в целом дебют артериальной гипертензии может случиться и у молодого, — говорит кардиолог Наталья Березина. — Причины разные и требуют профильного обследования. Но чем старше пациент, тем больше шансов выявить артериальную гипертензию и тем выше будут показатели АД».
Можно ли узнать о высоком давлении без тонометра
К сожалению, давление часто повышается без симптомов. Человек узнает об этом случайно во время осмотра.
«Чтобы вовремя выявить проблему, в нашей стране проводят профилактические, диспансерные осмотры. Пренебрегать ими ни в коем случае нельзя», — предупреждает врач.
17 мая по инициативе ВОЗ отмечают Всемирный lень борьбы с артериальной гипертонией. Девиз этого дня — «Точно измеряйте свое кровяное давление, контролируйте его, живите дольше».
«Если в семье были случаи ранней, стойкой или осложненной гипертонии, нужно регулярно самостоятельно контролировать давление, — предупреждает кардиолог. — Тем более что с автоматическими и полуавтоматическими тонометрами это несложно».
Какое давление считается высоким
Есть определенная градация цифр АД, которая определяет, нужно ли наблюдать за пациентом, требуется ли изменить образ жизни или пора пить лекарства. Это оптимальное, нормальное, высоконормальное давление.
«С цифр 140 и 90 мм.рт.ст. начинается артериальная гипертензия, — говорит врач. — В зависимости от выраженности подъема АД артериальная гипертензия подразделяется на три степени. Чем выше степень АГ, тем выше риск сердечно-сосудистых осложнений».
Можно ли вылечить гипертонию навсегда
Бывают случаи, когда можно обойтись без лекарств. Для начала врач рекомендует изменить образ жизни, больше двигаться, заниматься спортом, отказаться от курения, сбросить вес, есть меньше соленого.
К сожалению, таких людей с мягким течением гипертонии и низкими рисками сердечно-сосудистых осложнений очень мало. Чаще же всего использование медикаментозных средств необходимо.
«Если пациенту поставили диагноз гипертонической болезни (эссенциальной артериальной гипертензии) и назначили медикаментозную терапию, это не курсовой прием, а длительное систематическое лечение. Будут меняться дозы лекарств, препараты или их комбинации, но вопрос о полной отмене медикаментов, как правило, уже не встанет», — говорит кардиолог.
Врач подчеркивает: подобное лечение не приговор, а попытка снизить риски осложнений — инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности в будущем. Иными словами, прием лекарств — залог безопасной жизни пациента.
Гипертонию нельзя вылечить, но ее можно и нужно контролировать.
«Чтобы установились безопасные цифры АД, необходимо подобрать такие препараты и их дозы, которые будут хорошо переноситься (переносимость лечения — отдельный серьезный вопрос), — говорит Наталья Березина. — Поэтому важно сотрудничество врача и пациента, важно, чтобы соблюдались все назначения, это залог успешного лечения».
А если ничего не беспокоит?
По словам врача, пациенты часто сами прекращают лечение. «Давление в норме», «Зачем мне таблетки, если я хорошо себя чувствую?» — рассуждают они и сильно ошибаются.
«Назначать, отменять и корректировать лечение может только лечащий врач, — подчеркивает кардиолог Госпиталя для ветеранов войн. — Назначение антигипертензивных препаратов — это не только снижение цифр АД, но и протекция, защита различных органов и систем — почек, сердца, головного мозга. Самостоятельная отмена лечения повышает риск системных осложнений».
Некоторые препараты требуют аккуратной постепенной отмены. Внезапная отмена может спровоцировать гипертонический криз (резкое повышение артериального давления до 180 и 120 мм рт.ст. и выше).
Многие считают, что летом «приручить» гипертонию легче. Да, в отпуске, на природе человек меньше нервничает, отчего цифры АД могут стабилизироваться. Но жара, физические нагрузки на даче, переезды могут ухудшить течение заболевания. Поэтому ни в коем случае, даже если «полегчало», не нужно прерывать лечение, назначенное врачом.
Если давление вдруг стало низким
«Бывает, что известный гипертоник становится гипотоником — после перенесенного тяжелого инфаркта миокарда, коронавирусной инфекции, больших оперативных вмешательств, — говорит кардиолог. — Это особая перестройка гемодинамического режима организма, и каждый такой пациент должен находиться под пристальным контролем лечащего врача».