Ласковый убийца: чем опасно пить таблетки от давления время от времени

Летом, в сезон дач и отпусков? люди часто забывают о проблемах с артериальным давлением. Меньше стресса на работе, ребенок на каникулах — за учебу не переживаешь. А если ничего не беспокоит, зачем лечиться? Кардиолог, заведующая 5-м кардиологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн Наталья Березина рассказала, чем опасна такая самонадеянность гипертоников.