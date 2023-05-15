Что произойдет с организмом, если каждый день есть соленые огурцы

Соленья часто используются в качестве начинки для бутербродов и домашних бургеров. Многие любят ими похрустеть на ужин, выставить в качестве закуски на праздничный стол.
Истинные любители солененьких огурчиков могут их есть чуть ли не каждый день, ведь калорий в них почти нет. Но правильно ли это? Что происходит с организмом, если увлекаться солеными огурцами?
Повышается давление
Соленые продукты способны поднимать артериальное давление. Как рассказала «Доктору Питеру» врач-кардиолог ФМБА, каждые 5 г соли повышают давление на 10 пунктов. Это связано с тем, что кристаллы натрия, входящие в состав поваренной соли, задерживают лишнюю влагу в организме, что увеличивает нагрузку на сердце и сосуды.
Лишняя соль способна вызвать и проблемы с почками, так что любителям соленых огурцов, страдающим от гипертонии и других хронических заболеваний, лучше ограничить этот продукт в рационе.
Появляются отеки
Соль быстро всасывается в кишечнике, и, как следствие, появляется сильная жажда. Мы много пьем. Так организм пытается вернуть водно-солевой баланс к оптимальным показателям. Так что соленые огурцы, особенно съеденные вечером, могут стать причиной задержки жидкости в организме и утренних отеков.
«Потребуется время, чтобы регуляторные системы избавили наш организм от лишних солей и воды», — считает врач Марина Вершинина.
Получаете пробиотики
Пробиотики — это полезные бактерии, которые необходимы для кишечной флоры. Большинство солений производятся путем молочнокислого брожения. Бактерии Lactobacillus превращают сахар в молочную кислоту и таким образом помогают сохранить продукт. Эти бактерии также живут в нашем кишечном тракте и способствуют здоровому пищеварению и сильной иммунной системе.
Но важно понимать, что не все соленья — пробиотики, так как бактерии могут погибнуть при обработке при высоких температурах или при добавлении консервантов. Лучше всего употреблять в пищу ферментированные соленья без консервантов.
Вымывается кальций
Соленые огурцы способствуют выведению кальция из организма. Еще хуже, если вы обожаете пить рассол из-под них. По мнению ученых, избыточное потребление соли провоцирует потерю минералов, в том числе кальция, отвечающего за прочность костей.
Снимается мышечный спазм
Соленья могут помочь предотвратить мышечные спазмы, потому что они богаты электролитами — натрием и калием, которые необходимы для правильного функционирования всего организма, в том числе для сокращения и расслабления мышц.
Фитнес-тренеры даже рекомендуют склонным к мышечным судорогам любителям спорта выпивать большой глоток обогащенной минералами воды,
Снижается аппетит
У огурцов низкий гликемический индекс. Они не повышают уровень сахара в крови так сильно, как другие продукты вроде булочек, банана или жареной картошки.
Закуски, богатые углеводами, вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и таким образом подстегивают аппетит. После употребления огурцов такого не случается.
Улучшается пищеварение
Огурцы содержат клетчатку, она необходима для поддержания здоровья кишечника и предотвращения запоров. Клетчатка также важна для роста полезных кишечных бактерий и помогает поддерживать здоровый вес.
Увеличивается риск артрита
Увлечение солеными огурцами может стать причиной подагры. Особенно вредна соль тем, у кого уже появились первые признаки нарушения в суставах.
«Исследования показывают, что тип питания с высоким содержанием соли может усугубить артрит, а снижение потребления соли, напротив, облегчить симптомы, — говорит диетолог, доктор медицинских наук Линдси Делк.
Почему так хочется соленого
Ранее врач объяснил, что любовь к соленым огурчикам и желание постоянно есть соленое может говорить о том, что организму сильно не хватает магния. Часто дефицит этого минерала проявляется в синдроме беспокойных ног и судорогах.
Врач советует: если вам очень хочется солененького и при этом у вас нет проблем с сердцем, проконсультируйтесь со специалистом по поводу восполнения запасов магния в организме. К сожалению, достаточно информативного анализа на магний нет, отмечает эндокринолог Роман Терушкин.