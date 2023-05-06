Уловка работает: диетолог объяснила, зачем в некоторых ресторанах бесплатно подают хлеб

«Белый хлеб — это быстрый углевод. Когда мы его едим и он уже начинает расщепляться ферментами слюны (это происходит очень быстро), в кровь попадает глюкоза, ее количество растет. В ответ на это организм выделяет инсулин для ее снижения. И здесь начинается самое интересное, — рассказала в своем блоге диетолог Камилла Тимошенко. — Вот в этот момент, когда уровень глюкозы начинает снижаться, нам безумно хочется есть. И мы заказываем больше, чем хотели. Именно для этого, для повышения нашего аппетита, нам в ресторанах бесплатно подают белый хлеб с маслом.