Уловка работает: диетолог объяснила, зачем в некоторых ресторанах бесплатно подают хлеб

В России, конечно, это не повсеместная практика, но в ресторанах иногда перед подачей блюд посетителям приносят полную корзинку пышных булочек, хлебных палочек или белого хлеба. Например, в Европе этот комплимент от заведения — частая практика. Пока клиенты ждут заказ, они с удовольствием уплетают хрустящий ароматный хлеб, да еще и с маслом, сливочным или оливковым (как в итальянских кафе), или даже с мягким сыром (так, например, угощают в Черногории).
На первый взгляд такое угощение для гостей, да еще и бесплатное, не должно быть выгодным для владельцев ресторанов. Ведь посетители наедятся хлеба и закажут меньше. Но на самом деле эта уловка работает иначе.
По принципу мышеловки
«Белый хлеб — это быстрый углевод. Когда мы его едим и он уже начинает расщепляться ферментами слюны (это происходит очень быстро), в кровь попадает глюкоза, ее количество растет. В ответ на это организм выделяет инсулин для ее снижения. И здесь начинается самое интересное, — рассказала в своем блоге диетолог Камилла Тимошенко. — Вот в этот момент, когда уровень глюкозы начинает снижаться, нам безумно хочется есть. И мы заказываем больше, чем хотели. Именно для этого, для повышения нашего аппетита, нам в ресторанах бесплатно подают белый хлеб с маслом.
С белым хлебом стоит быть осторожнее и в домашних условиях. После того как вы угоститесь безобидной булочкой с маслом перед ужином, уже скоро почувствуете зверский голод и наброситесь на еду с удвоенным аппетитом.
С чем нельзя есть белый хлеб
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что белый хлеб не стоит сочетать с мясом и картошкой. Если, например, увлекаться бутербродами, сделанными из свежего багета и вчерашней свинины или курицы, то замедлится процесс переваривания крахмала, появятся чувство тяжести и даже, возможно, изжога. Как вариант — добавьте к такому сочетанию лист салата или любой уместный овощ.
А если постоянно есть белый хлеб с картошкой, вы получите «передоз» крахмала — его предостаточно в обоих продуктах. Как следствие, заработаете проблемы с ЖКТ, и вас могут начать мучать запоры.
При этом диетологи отмечают, что белый хлеб отлично сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, но все же советуют в качестве альтернативы белому хлебу выбирать цельнозерновой и ржаной хлеб, поскольку содержащиеся в нем витамины, минералы и пищевые волокна помогают в профилактике запоров и сердечно-сосудистых заболеваний.