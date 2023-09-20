Как правильно есть яйца, если у вас высокий уровень холестерина, объяснил диетолог

Между тем споры о том, как часто можно есть яйца без вреда для здоровья, до сих пор продолжаются. У экспертов разные мнения по этому поводу. Например, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказывала, что за один раз не рекомендуется есть больше двух яиц. И дело не в холестерине, из-за которого многие так боятся этого продукта, а в калорийности. По словам врача, не стоит также есть яйца каждый день, в питании важно разнообразие.