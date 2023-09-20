Как правильно есть яйца, если у вас высокий уровень холестерина, объяснил диетолог

Желтки яиц многие до сих пор демонизируют и стараются исключать из рациона из-за содержащегося в них холестерина, который считается вредным для сердца и сосудов.
Однако, по словам многих диетологов, последние рекомендации предполагают включение в большинство диет минимум одного яйца в день, причем целиком.
Диетолог-нутрициолог, писатель, автор книг по питанию
Сколько холестерина в яйцах
Как
Казалось бы, в связи с этим лучше отказаться от употребления этого продукта, чтобы сберечь здоровье сердца. Но на самом деле это не так.
В пище — не значит в крови
Ранее считалось, что пищевой холестерин способствует развитию сердечных заболеваний. Но научно-консультативный отчет Американской ассоциации сердца о пищевом холестерине и сердечно-сосудистом риске за 2019 год показал, что исследования не подтверждают эту связь.
«Пищевой холестерин — не то же самое, что холестерин в крови. Употребление холестерина с едой необязательно означает, что его уровень в вашей крови повысится», — говорит и диетолог Элизабет Шоу.
Полезное для сердца питание может включать яйца. Это подтвердил анализ Гарвардской школы общественного здравоохранения за 2020 год. После 32 лет наблюдения за здоровьем американцев исследователи обнаружили, что употребление хотя бы одного яйца в день не было связано с риском сердечно-сосудистых заболеваний с поправкой на образ жизни и диету.
В течение последних нескольких лет Американская ассоциация сердца заявляет, что яйца могут быть включены в рацион здорового взрослого человека, полезный для сердца. Специалисты организации считают:
здоровые люди могут каждый день включать цельное яйцо в рацион, полезный для сердца;
для пожилых здоровых людей, учитывая питательную ценность продукта, приемлемо употребление до двух яиц в день при соблюдении диеты, полезной для сердца;
вегетарианцы могут включать в свой рацион больше яиц, но опять же в умеренных количествах.
В то же время для людей с уже высоким уровнем холестерина Американская ассоциация сердца по-прежнему с осторожностью относится к содержанию холестерина в пище. Между тем многочисленные исследования показывают, что яйца могут быть включены в рацион, полезный для сердца, даже у людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова объясняла, почему продукты, считающиеся «холестериновыми бомбами», можно и даже нужно есть.
Как правильно есть яйца
Чтобы заботиться о сердце, диетологи советуют по возможности сочетать яйца с овощами, которые связывают с более низким риском болезней сердца. Например, с капустой, в том числе брюссельской. Кроме того, яйца помогут организму лучше усваивать питательные вещества из овощей, такие как витамин Е и каротиноиды.
А вот сочетание яиц с мясом, особенно с высоким содержанием жира, — не лучшая идея. Пищевой холестерин в сочетании с трансжирами как раз может повышать уровень холестерина в крови.
К слову
Какой способ приготовления яиц лучше использовать, если хотите похудеть, — готовить яичницу-глазунью или варить всмятку? Как показало недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в научном журнале Clinical Nutrition, для стройности важен не способ приготовления яиц, а их количество. Сколько яиц полезно съедать для поддержания веса, читайте ЗДЕСЬ.
Между тем споры о том, как часто можно есть яйца без вреда для здоровья, до сих пор продолжаются. У экспертов разные мнения по этому поводу. Например, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказывала, что за один раз не рекомендуется есть больше двух яиц. И дело не в холестерине, из-за которого многие так боятся этого продукта, а в калорийности. По словам врача, не стоит также есть яйца каждый день, в питании важно разнообразие.