Из яиц можно приготовить много разных блюд. Кто-то предпочитает на завтрак яичницу или омлет, а кому-то больше нравятся яйца, сваренные всмятку или вкрутую. Авторы нового исследования выяснили, что для желающих похудеть и снизить индекс массы тела (ИМТ) способ приготовления не столь важен. Главное — есть яйца не менее пяти раз в неделю. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Clinical Nutrition.
Для участия в своем эксперименте ученые пригласили 355 студентов в возрасте от 18 до 30 лет. Всех участников разделили на три группы — в зависимости от того, как часто они ели яйца: реже одного раза в неделю, от одного до четырех раз и не менее пяти. При этом было не важно, в каком виде они их употребляли, — это в исследовании не учитывалось.
Проанализировав полученные данные, авторы сделали такой вывод: у тех, кто ел яйца не менее пяти раз в неделю, ИМТ и процентное содержание жира в теле были намного меньше, чем у участников из двух других групп.
Как
По словам ведущего автора исследования, доктора Мириам Гарридо-Мигель, здоровым людям рекомендуется есть яйца даже более пяти раз в неделю. Как утверждает эксперт, это может привести к более здоровому составу тела, особенно благодаря белку, содержащемуся в яйцах.
Не только на завтрак
Куриные яйца — популярный и универсальный продукт. Их едят не только на завтрак — в виде отдельного блюда, но и добавляют в супы, салаты, горячее, выпечку, закуски.
Однако споры о том, сколько яиц в день можно съедать без вреда для здоровья, до сих пор продолжаются — у экспертов разные мнения по этому поводу. Как, впрочем, и насчет пользы и вреда кофе.
Например, долго считалось, что при высоком уровне холестерина и болезнях сердца яйца в рационе нужно ограничивать. Но, как объясняла врач-диетолог Наталья Голушко, сейчас эти данные пересмотрены. Также, по словам врача, ученые доказали, что яйца не могут быть причиной изменения липидного спектра и развития атеросклероза, — поэтому каких-то четких рамок по количеству нет. Главное, помнить про меру, так как избыток любого, даже самого полезного, продукта далеко не всегда работает на пользу организму.
Кроме того, несмотря на обилие жиров в яичном желтке, есть данные, что он не способствует набору веса — лецитин (антагонист холестерина) в его составе способствует переносу холестерина кровью и распаду жиров. Соотношение лецитина с холестерином в желтке куриного яйца 5:1, что считается идеальной пропорцией для человеческого организма. Как отметила Наталья Голушко, при коррекции веса яйцо можно включать в рацион в любое время, но вечером все-таки надо ограничиться только белками. Также для здоровья и фигуры важно избегать жарки.
А врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказывала, что за один раз не рекомендуется есть больше двух яиц. И дело не в холестерине, из-за которого многие так боятся этого продукта, а в калорийности. И хотя ученым не удалось установить связь между умеренным потреблением яиц и повышением уровня холестерина, связь между калорийностью пищи и атеросклерозом врачам известна давно. Врач также напомнила, что не стоит есть яйца каждый день, как бы вы их ни любили. Ведь основа здорового рациона — разнообразие.