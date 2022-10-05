Из яиц можно приготовить много разных блюд. Кто-то предпочитает на завтрак яичницу или омлет, а кому-то больше нравятся яйца, сваренные всмятку или вкрутую. Авторы нового исследования выяснили, что для желающих похудеть и снизить индекс массы тела (ИМТ) способ приготовления не столь важен. Главное — есть яйца не менее пяти раз в неделю. Результаты их работы были опубликованы в научном журнале Clinical Nutrition.

Для участия в своем эксперименте ученые пригласили 355 студентов в возрасте от 18 до 30 лет. Всех участников разделили на три группы — в зависимости от того, как часто они ели яйца: реже одного раза в неделю, от одного до четырех раз и не менее пяти. При этом было не важно, в каком виде они их употребляли, — это в исследовании не учитывалось.

Проанализировав полученные данные, авторы сделали такой вывод: у тех, кто ел яйца не менее пяти раз в неделю, ИМТ и процентное содержание жира в теле были намного меньше, чем у участников из двух других групп.

Как пишет израильское издание Walla, ИМТ у самых больших любителей этого продукта был около 22,5, во второй группе он составил чуть менее 23,5, а у тех, кто ел яйца менее одного раза в неделю, — 23,5. После поправки на возраст и пол выяснилось, что у включавших в рацион яйца реже всех отношение талии к росту было чуть меньше 5, а в группе, где делали это почти каждый день, — 0,45. Также, изучив анкеты по питанию всех молодых людей, эксперты пришли к выводу, что польза яиц для снижения веса заключалась исключительно в яичном белке — его в одном яйце около 6 граммов.

По словам ведущего автора исследования, доктора Мириам Гарридо-Мигель, здоровым людям рекомендуется есть яйца даже более пяти раз в неделю. Как утверждает эксперт, это может привести к более здоровому составу тела, особенно благодаря белку, содержащемуся в яйцах.