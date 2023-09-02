По словам врача-гинеколога, эндокринолога Евгении Назимовой, повышение уровня холестерина в крови, прежде всего «плохого» (липопротеинов низкой плотности), действительно связан с повышенным риском развития атеросклероза, который часто приводит к инфарктам и инсультам. Однако в этом виноваты вовсе не куриные яйца.
Гинеколог-эндокринолог
Как
«Нет прямой зависимости между тем, сколько холестерина вы съедаете, и тем, какой уровень холестерина у вас в крови, а также тем, отражается ли все это на состоянии ваших сосудов. Поэтому избегать употребления продуктов из-за того, что они содержат холестерин, — неверная стратегия», — говорит эндокринолог.
Как напомнила специалист, те же яйца — один из самых ценных продуктов. Помимо полноценного белка и жиров они содержат более 40 витаминов, в том числе витамин Д и холин.
«Это и понятно. Ведь яйцо — это запас питательных веществ для развития цыпленка. Поэтому в них собрано все, что для этого необходимо. Но нам это тоже очень нужно», — добавляет эксперт.
Однако исключения все-таки есть. Людям, у которых уже есть нарушение липидного обмена, стоит быть осторожными с такими продуктами. Как лечение, так и питание им надо обсуждать со своим лечащим врачом.
Почему повышается холестерин, из-за чего на самом деле развивается атеросклероз и правда ли, что высокий холестерин — причина инфарктов? Объяснение кандидата медицинских наук читайте ЗДЕСЬ.
Этот способ приготовления яиц делает из них «холестериновую бомбу»
Высокое содержание холестерина считается главным минусом куриных яиц. Как рассказывал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Денис Буханцев, особенно это касается яиц, сваренных вкрутую: в них 373 мг на 100 граммов продукта. Поэтому с ними стоит быть особенно осторожными. Можно придерживаться простого правила: есть яйца не больше 3-4 раз в неделю с перерывом на сутки.
Самые полезные варианты приготовления яиц, по словам специалиста, — сваренные или запеченные. Так любимый многими продукт получится менее калорийным, в нем не будет трансжиров.