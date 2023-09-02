Как рассказала Евгения Назимова подписчикам своего телеграм-канала, около 80% холестерина вырабатывается нашей печенью — конечно, из тех жирных кислот, которые есть в нашей пище. В то же время многочисленные научные исследования доказали, что на уровень холестерина в крови влияет не столько количество жиров вообще и холестерина в частности в пище, сколько их качество и те метаболические процессы, которые происходят в организме в этот момент.