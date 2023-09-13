Мозг, почки, сердце: терапевт Шашкова перечислила органы, которые на самом деле не болят

Если мы ощущаем головную боль, это проблемы сосудов, кожи, различных тканей, но не самого головного мозга. Происходит спазм сосудов, повышение артериального давления — болит голова. Еще ужасные мигрени могут возникать на фоне расслабления сосудов или из-за того, что сосуды не сокращаются. По сути, мозг просто не может сам посылать и обрабатывать сигналы о повреждении и боли. Мозг воспринимает боль тела, но сам не болит.