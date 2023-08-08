Почему после сна болит голова

Ночной сон нужен, чтобы весь организм, включая головной мозг, мог полноценно отдохнуть, устранить последствия дневных стрессов и очиститься от скопившихся продуктов метаболизма. Поэтому по утрам мы должны ощущать бодрость, чувствовать себя отдохнувшими и активными. Однако бывают ситуации, когда утром, почти сразу после пробуждения, мы ощущаем головную боль.
Чаще всего она связана с вполне очевидными причинами, которые неопасны для здоровья и их можно легко устранить. Но есть и симптомы, к которым нужно отнестись очень внимательно, они могут указывать на определенные проблемы. Какие? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Екатерина Демьяновская, невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест».
Возникает после сна и не проходит
Головная боль, которая появляется сразу после пробуждения и не проходит в течение дня, может иметь множество причин. Самые частые — это нарушения режима сна, перенапряжение мышц шеи и головы или изменение тонуса сосудов, питающих головной мозг и его оболочки. Гораздо реже это могут быть более серьезные причины, которые требуют внимания врача.
1. Нарушения режима сна
«Здоровый сон должен составлять от 7 до 9 часов. Именно такое количество достаточно для полноценного отдыха. Дефицит сна, равно как и его переизбыток, приводит к тому, что системы и органы не успевают восстановиться, нарушается синтез гормонов, человек незаметно для себя погружается в состояние хронического стресса.
«Если сон постоянно длится менее 7 или дольше 9 часов, нарушается тонус сосудов и мышц, из-за этого с утра появляется головная боль, которая не проходит сама по себе», — объясняет невролог.
2. Обструктивное апноэ сна
Апноэ во сне — это собирательный термин, он объединяет разные расстройства, при которых во сне человек периодически перестает дышать на 10 и более секунд. Обструктивное апноэ сна встречается чаще всего, во всем мире от него страдают около миллиарда человек. При таком заболевании человек громко храпит во сне. При этом он обычно на время затихает, а затем всхрапывает с новой силой.
«Патология негативно влияет на качество отдыха, расширяются сосуды мозга, в результате чего усиливается кровоток, повышается внутричерепное давление, появляется ноющая боль», — говорит врач.
3. Неудобная подушка и матрас
Неудобная поза во сне часто становится причиной боли в голове и шее. Это связано с избыточным напряжением, или дефансом мышц: трапециевидной, длинных мышц спины шейного отдела. Кроме того, эти мышцы тесно связаны с апоневрозом — широкой сухожильной пластинкой, которая покрывает голову.
«Апоневроз в затылочной, височной и лобной областях соединяется с мышцами шеи, поэтому перенапряжение захватывает все мышечные структуры и провоцирует боль», — рассказывает невролог.
Другие причины
Головную боль, которая не проходит более двух недель и плохо купируется обезболивающими, могут вызывать некоторые острые инфекционные, аутоиммунные, эндокринные или сердечно-сосудистые заболевания, связанные с воспалительными процессами, нарушением кровообращения, обмена веществ или выработки гормонов.
«Среди заболеваний и состояний, при которых может возникать головная боль после сна и в течение дня, выделяют: грипп, синусит, артериальную гипертензию, сахарный диабет, атеросклероз», — уточняет Екатерина Демьяновская.
Чем помочь самому себе
Понять точную причину боли может только врач. Для этого он назначит анализы крови и инструментальные обследования. Однако нередко исправить ситуацию можно самостоятельно.
Чтобы избежать головной боли после сна, в первую очередь следует наладить режим отдыха: ложиться и вставать в одно и то же время и спать не менее 7 часов. Важно также обеспечить комфортные условия для сна: проветрить комнату, включить увлажнитель, если влажность воздуха в комнате меньше 55%, плотно занавесить шторы.
Отдельное внимание следует уделить подушке и матрасу: чтобы мышцы шеи не перенапрягались, голову и позвоночник нужно располагать примерно на одном уровне. Так поддерживается физиологическое положение позвоночника — между плечами и головой сохраняется нужный угол, шейный отдел позвоночника не прогибается, а мышцы не напрягаются, чтобы компенсировать неудобства.
Считается, что если человек спит преимущественно на спине, то высота его подушки должна быть в среднем 6–11 см, если во время сна он лежит на боку — 9–13 см. Обычно этого достаточно, чтобы избавиться от назойливой боли после сна. Но если даже при соблюдении всех правил голова не перестает болеть, необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Только специалист может определить причину боли и назначить адекватное лечение, объясняет врач.