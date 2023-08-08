Почему после сна болит голова

Апноэ во сне — это собирательный термин, он объединяет разные расстройства, при которых во сне человек периодически перестает дышать на 10 и более секунд . Обструктивное апноэ сна встречается чаще всего, во всем мире от него страдают около миллиарда человек. При таком заболевании человек громко храпит во сне. При этом он обычно на время затихает, а затем всхрапывает с новой силой.