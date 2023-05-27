Головная боль, раздражительность и другие последствия недостатка в организме витамина В2

Витамин B2, или рибофлавин, — один из важнейших витаминов, который необходим для полноценного функционирования организма. Он входит в состав ферментов, участвующих в процессе клеточного дыхания и регулирующих энергетический обмен в клетках. Чем опасна нехватка этого вещества, «Доктору Питеру» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
Нужен для сил и энергии
«В организме из рибофлавина образуются биологически активные вещества — флавиновые коферменты. Они занимают одно из центральных мест в энергетическом обмене: участвуют в окислении жирных кислот и других окислительно-восстановительных реакциях. Кроме того, витамин B2 нужен для образования активных форм витамина B6, необходимых для нормальной работы нервной системы», — объясняет Екатерина Демьяновская.
Основным источником микронутриента служат мясные и молочные продукты. Поступая с едой, рибофлавин всасывается в тонкой кишке и с кровью переносится в печень и почки. Там он превращается в свои активные коферментные формы и разносится к остальным органам и тканям. Рибофлавин — водорастворимый витамин, а это значит, что его запасы в организме не хранятся. Поэтому важно постоянно поддерживать нормальный уровень микронутриента, чтобы все системы работали исправно, добавляет врач.
Кому угрожает дефицит
В норме взрослому человеку нужно получать 2–3 мг рибофлавина ежедневно. Разнообразное питание с достаточным количеством мясных и молочных продуктов надежно защищает от дефицита витамина В2.
«В первую очередь недостаток рибофлавина опасен для вегетарианцев. Но если человек с исключительно растительным рационом дополнительно принимает добавки с витамином В2, то повода для беспокойства нет. Часто недостаток рибофлавина выявляют у детей и подростков, которые отказываются от мяса, молока и рыбы. Также в группу риска попадают спортсмены, потому что у них повышен обмен веществ и витамин В2 расходуется активнее», — уточняет врач.
Риск нехватки рибофлавина есть и у людей с непереносимостью лактозы, потому что они вынуждены отказываться от молочных продуктов, одного из главных источников ценного микронутриента.
Если есть проблемы с пищеварением
Дефицит рибофлавина может возникнуть, когда нарушается его всасывание в кишечнике или не образуются активные формы витамина. Так бывает при расстройствах пищевого поведения, мальабсорбции, кишечных инфекциях с продолжительной диареей, злокачественных опухолях, желтухе.
«Также тяжелый дефицит витамина В2 выявляют у пациентов с наследственным дефектом гена, кодирующего белок, ответственный за переноску рибофлавина. Он называется „синдром Брауна — Виалетто — Ван Лэре“. Это редкое заболевание, диагностировано всего у 70 человек в мире», — говорит Екатерина Демьяновская.
Иногда проблема в лекарствах
Регулярный прием некоторых лекарств может привести к нарушению усвоения витамина. Люди, систематически принимающие барбитураты, например фенобарбитал, оральные контрацептивы и пациенты с ВИЧ-инфекцией, которые проходят антиретровирусную терапию, автоматически попадают в группу риска, потому что действующие вещества из лекарств способствуют разрушению рибофлавина или мешают его всасыванию. Таким пациентам следует отслеживать уровень витамина в крови, чтобы не допустить дефицита, рекомендует врач.
Точно определить недостаток рибофлавина в крови можно только по анализу крови или мочи. Однако есть так называемые первые звоночки, по которым человек сам может заподозрить нехватку витамина.
Признаки нехватки В2
У людей с дефицитом витамина В2 часто болит голова, им сложно заснуть, сконцентрироваться, они становятся раздражительными и быстро устают. У них могут появиться заеды в уголках рта, кайма губ краснеет и воспаляется, а сами губы шелушатся и трескаются. Кожа становится сухой, могут выпадать или обламываться волосы, снижается острота зрения.
«Если организм и дальше недополучает витамина В2, негативные эффекты усугубляются. Тяжелый дефицит может привести к анемии, нарушению функции сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Грозные осложнения гиповитаминоза В2 — патологии зрения вплоть до катаракты и глаукомы», — говорит Екатерина Демьяновская.
Тяжелый дефицит рибофлавина встречается крайне редко, а легкий недостаток микронутриента можно устранить, если добавить в рацион продукты — источники витамина В2 и при необходимости биоактивные добавки с ним.
В каких продуктах искать
Лидером по содержанию витамина B2 считается говяжья печень, также он содержится в дрожжах, молочной сыворотке, яичном белке, твороге, красном мясе, рыбе, цельнозерновых продуктах. Кроме того, многие продукты сейчас дополнительно обогащают рибофлавином. Так, в магазине можно купить хлеб, молоко, готовые завтраки и какао с ним. Однако есть важный нюанс: рибофлавин разрушается при хранении на свету. Поэтому, например, молоко и молочные продукты лучше не хранить в стеклянной таре. Кроме того, витамина В2 меньше в обезжиренном молоке, чем в цельном, уточняет Екатерина Демьяновская.
Врач также добавляет, что усвоению витамина B2 мешает алкоголь.