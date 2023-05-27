Головная боль, раздражительность и другие последствия недостатка в организме витамина В2

Лидером по содержанию витамина B2 считается говяжья печень, также он содержится в дрожжах, молочной сыворотке, яичном белке, твороге, красном мясе, рыбе, цельнозерновых продуктах. Кроме того, многие продукты сейчас дополнительно обогащают рибофлавином. Так, в магазине можно купить хлеб, молоко, готовые завтраки и какао с ним. Однако есть важный нюанс: рибофлавин разрушается при хранении на свету. Поэтому, например, молоко и молочные продукты лучше не хранить в стеклянной таре. Кроме того, витамина В2 меньше в обезжиренном молоке, чем в цельном, уточняет Екатерина Демьяновская.