Гинеколог Волкова рассказала о необычных причинах боли в спине и шее

Из-за недостатка физической активности, сидячей работы, неудобной позы во сне могут появиться боли в спине и шее. У некоторых людей они то возникают, то исчезают — все зависит от ситуации.
Но есть случаи, когда боль не проходит совсем или даже усиливается со временем. И здесь без помощи врача уже точно не обойтись.
«Я не могу игнорировать ни одну вашу жалобу, когда вы ко мне приходите на консультацию и рассказываете обо всем, что вас беспокоит. И порой оказывается, что нетипичную проблему может решить гинеколог», — говорит Екатерина Волкова.
Боли в суставах, в спине, в шее, ограничение в движениях, чувство, что ты «развалюха» — все сваливается в возрасте перименопаузы, так как именно в этой точке появляются изменения в организме.
Неприятные ощущения могут быть связаны с:
дефицитом эстрогенов (женские половые гормоны). Это наша «старая знакомая» проблема, которая ухудшает состояние связочного аппарата, высушивает хрящи и межпозвонковые диски;
инсулинорезистентностью и преддиабетом (а у кого-то уже диагностирован и диабет второго типа). Это может оказывать негативное влияние на питание хрящевой ткани;
низкой активностью (нет времени, желания, боли в суставах). При малоподвижном образе жизни мышцы слабеют, что приводит к неадекватному распределению нагрузки на позвонки и появление боли;
лишним весом. Это дает высокую нагрузку на позвоночник.
Как помочь себе? Первый и самый очевидный шаг — это выяснить конкретную причину боли.
«Например, если она связана с менопаузой, то нужно по возможности подобрать вместе с вашим гинекологом МГТ, фитоэстрогены. Также вероятно, что вам придется решить вопрос с избыточным весом, снизить уровень инсулина и глюкозы», — говорит Екатерина Волкова.
Нельзя забывать и про нагрузки. Вместе с врачом нужно выбрать адекватный тип физической активности, который вам нравится: ЛФК, функциональные тренировки, плавание.
По мере необходимости специалист может назначить вам прием витаминов и минералов. Если доктор сказал, что нужно принимать, то не поленитесь сходить в аптеку. Но ни в коем случае не назначайте себе биодобавки самостоятельно! Они могут только усугубить ситуацию.