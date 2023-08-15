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Гинеколог Волкова рассказала о необычных причинах боли в спине и шее

Это кажется странным, но с жалобами на боль в спине и шее женщины приходят к гинекологу. И для этого есть все основания, говорит Екатерина Волкова.

15 августа 2023
Гинеколог Волкова рассказала о необычных причинах боли в спине и шее
Источник:
iStockphoto

Из-за недостатка физической активности, сидячей работы, неудобной позы во сне могут появиться боли в спине и шее. У некоторых людей они то возникают, то исчезают — все зависит от ситуации.

Но есть случаи, когда боль не проходит совсем или даже усиливается со временем. И здесь без помощи врача уже точно не обойтись.

Екатерина Волкова
Медицина

Акушер-гинеколог

«Я не могу игнорировать ни одну вашу жалобу, когда вы ко мне приходите на консультацию и рассказываете обо всем, что вас беспокоит. И порой оказывается, что нетипичную проблему может решить гинеколог», — говорит Екатерина Волкова.

Боли в суставах, в спине, в шее, ограничение в движениях, чувство, что ты «развалюха» — все сваливается в возрасте перименопаузы, так как именно в этой точке появляются изменения в организме.

Неприятные ощущения могут быть связаны с:

  • дефицитом эстрогенов (женские половые гормоны). Это наша «старая знакомая» проблема, которая ухудшает состояние связочного аппарата, высушивает хрящи и межпозвонковые диски;

  • инсулинорезистентностью и преддиабетом (а у кого-то уже диагностирован и диабет второго типа). Это может оказывать негативное влияние на питание хрящевой ткани;

  • низкой активностью (нет времени, желания, боли в суставах). При малоподвижном образе жизни мышцы слабеют, что приводит к неадекватному распределению нагрузки на позвонки и появление боли;

  • лишним весом. Это дает высокую нагрузку на позвоночник.

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Как помочь себе? Первый и самый очевидный шаг — это выяснить конкретную причину боли.

«Например, если она связана с менопаузой, то нужно по возможности подобрать вместе с вашим гинекологом МГТ, фитоэстрогены. Также вероятно, что вам придется решить вопрос с избыточным весом, снизить уровень инсулина и глюкозы», — говорит Екатерина Волкова.

Нельзя забывать и про нагрузки. Вместе с врачом нужно выбрать адекватный тип физической активности, который вам нравится: ЛФК, функциональные тренировки, плавание.

По мере необходимости специалист может назначить вам прием витаминов и минералов. Если доктор сказал, что нужно принимать, то не поленитесь сходить в аптеку. Но ни в коем случае не назначайте себе биодобавки самостоятельно! Они могут только усугубить ситуацию.

Автор текста:Софья Хромова
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