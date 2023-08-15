Гинеколог Волкова рассказала о необычных причинах боли в спине и шее

По мере необходимости специалист может назначить вам прием витаминов и минералов. Если доктор сказал, что нужно принимать, то не поленитесь сходить в аптеку. Но ни в коем случае не назначайте себе биодобавки самостоятельно! Они могут только усугубить ситуацию.