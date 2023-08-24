Эти четыре простых упражнения от реабилитолога помогут снять боль в спине

Это очень эффективное упражнение для спины. Сядьте в позу самурая: голени — на полу, стопы направлены кверху, бедра — на голенях, таз — на пятках, руки — на бедрах. Плавно, позвонок за позвонком, начинайте округлять спину.

Сначала прижмите подбородок к грудной клетке, далее наклоняйте плечи, разворачивая их внутрь. Грудной и поясничный отделы позвоночника должны быть согнуты, а живот — касаться бедер.

Вытяните руки относительно головы вверх по коврику и расставьте их примерно на две ширины плеч. После этого поднимите правую руку и положите ее на левую ладонь. Пальцы правой руки превращаются в «паучка», который пытается забраться все выше и выше.

При этом ребра справа начинают разворачиваться, как гармошка. Замрите в этой позиции и старайтесь дышать правым боком. После этого правая рука приподнимается, ложится на свое место, затем все то же самое делается с левой стороной.

Тем самым вы расслабите межреберные мышцы, мускулатуру паравертебрального сегмента, а также широчайшую мышцу спины.