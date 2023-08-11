«Солдат» и «мечтатель»: две позы для сна, которые помогают при боли в спине

Наверняка вы хоть раз просыпались с чувством, будто всю ночь разгружали вагоны: болят шея, спина, тело, совсем нет сил. Такие проблемы могут быть связаны с неудобным матрасом, плохой подушкой или же неверной позой для сна. Не зря врачи-сомнологи рассказывают, как именно надо правильно спать, чтобы чувствовать утром бодрость и прилив сил.
Эксперт уверен: спать надо правильно. Он рассказал о двух позах, за которые ваше тело, особенно позвоночник, точно скажет спасибо.
«Мечтатель»
Первая поза, в которой надо периодически спать, — это поза «мечтателя». Для этого потребуется лечь на бок, приняв позу эмбриона. Но при этом не сжаться в тугой комок, а лишь слегка подтянуть колени к подбородку, а руки вытянуть перед собой.
Для удобства можно взять небольшую подушку и зажать ее между коленями.
«Солдат»
Это ассоциативная поза словно диктует: надо спать прямо. Представьте солдата, который вытянулся по струнке.
Чтобы правильно засыпать, лягте на спину. Постарайтесь прочувствовать вес тела полностью — вы не должны наваливаться на плечо или бедро. Вес должен распределяться равномерно. А теперь расслабьтесь.
«Если вы лежите на спине, ваш позвоночник сразу же поддерживается матрасом, и вы получаете наиболее равномерное распределение веса тела. Можно положить под колени небольшую подушку, тогда таз немного уйдет вперед. Это тоже полезно», — говорит Джеймс Лейнхардт.
Про самую вредную позу для сна
Оториноларинголог, сомнолог, специалист Международного медицинского центра «СОГАЗ»
Если говорить о конкретных позах, то самым вредным можно считать сон на животе, так как именно в этом случае страдает позвоночник. Сон на животе может увеличить риск болей в шее, ведь в таком положении голова повернута набок, что приводит к напряжению шейного отдела позвоночника.
Еще один минус: такая поза также может вызвать головные боли, боль в плечах или руках. Помимо этого сон на животе может способствовать преждевременному появлению морщин, ведь вы спите чуть ли не уткнувшись лицом в подушку, ваша кожа точно не скажет вам за это спасибо, говорит сомнолог.