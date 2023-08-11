«Солдат» и «мечтатель»: две позы для сна, которые помогают при боли в спине

Еще один минус: такая поза также может вызвать головные боли, боль в плечах или руках. Помимо этого сон на животе может способствовать преждевременному появлению морщин, ведь вы спите чуть ли не уткнувшись лицом в подушку, ваша кожа точно не скажет вам за это спасибо, говорит сомнолог.