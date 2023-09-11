Как отличить кардионевроз от настоящих болезней сердца: назван самый важный признак

Как ранее объясняла кардиолог, в чистом виде кардионевроз — это ощущение человека, что у него есть какая-то проблема в сердце и сосудах, а на самом деле ее нет. Такие люди, как правило, успокаиваются после приема врача, но ненадолго, потом самочувствие вновь ухудшается . Причем, как отмечала Анна Кореневич, риск инфаркта или инсульта у пациентов с кардионеврозом ниже, чем в среднем по популяции, — все потому, что они обращают на себя внимание и регулярно обследуются. В этом случае, чтобы улучшить свое сердечное самочувствие, кардиолог советовала заняться психическим здоровьем и обратиться за помощью к психотерапевту. Другого пути решения проблемы, как говорила врач, нет.