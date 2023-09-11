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Как отличить кардионевроз от настоящих болезней сердца: назван самый важный признак

Проверьте, может быть, вы зря годами ходите по кардиологам в попытке найти причину неважного самочувствия. И у вас на самом деле не больное сердце, а кардионевроз, который надо лечить с помощью психотерапевта.

11 сентября 2023
боль сердце приступ
Источник:
iStockphoto

Страдающие кардионеврозом часто жалуются примерно на такие же проблемы с самочувствием, что и люди с болезнями сердца: одышку, боли в груди, нарушения ритма. Однако врачи обследуют этих пациентов, но не находят каких-то органических поражений сердца и сосудов. Поиски причин недомогания, например приступов тахикардии, могут продолжаться годами, причем пациенты с кардионеврозом успевают сменить не одного кардиолога. Но безуспешно, серьезных причин врачи не находят.

Кардиолог более чем с 20-летним стажем Анна Кореневич назвала первое и самое важное отличие кардионевроза от реальных болезней сердца. Проверьте, есть ли оно у вас.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, к.м.н.

«Пациенты с кардионеврозом очень любят обследования, они проходят их много и часто, и они всегда сомневаются в том, что врачи ставят им правильный диагноз. Они всегда думают, что доктора что-то недосмотрели, недообследовали, невнимательно относятся к своему пациенту», — рассказала специалист в своем телеграм-канале.

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Как ранее объясняла кардиолог, в чистом виде кардионевроз — это ощущение человека, что у него есть какая-то проблема в сердце и сосудах, а на самом деле ее нет. Такие люди, как правило, успокаиваются после приема врача, но ненадолго, потом самочувствие вновь ухудшается. Причем, как отмечала Анна Кореневич, риск инфаркта или инсульта у пациентов с кардионеврозом ниже, чем в среднем по популяции, — все потому, что они обращают на себя внимание и регулярно обследуются. В этом случае, чтобы улучшить свое сердечное самочувствие, кардиолог советовала заняться психическим здоровьем и обратиться за помощью к психотерапевту. Другого пути решения проблемы, как говорила врач, нет.

Кстати, по словам психотерапевтов, за проявлениями кардионевроза часто скрывается самая настоящая депрессия. У нее есть даже особое название — маскированная депрессия.

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Как отличить сердечный приступ от кардионевроза

Как рассказывала врач-кардиолог Татьяна Бродовская, инфаркт легко спутать с кардионеврозом или панической атакой. Как отличить истинную сердечную боль от симптомов кардионевроза? Вот несколько говорящих признаков.

Истинная сердечная боль

  • Чаще возникает у мужчин старше 50 лет и женщин старше 60, особенно если они курят, имеют лишний вес, страдают диабетом или атеросклерозом.

  • Такую боль обычно провоцирует физическая нагрузка.

  • Она длится несколько минут, потом может уйти, если лечь или сесть, принять лекарства.

Кардионевроз

  • Более характерен для женщин, чем для мужчин.

  • Боли в сердце могут длиться дольше — до нескольких часов.

  • Такие боли имеют волнообразный характер и не связаны с физической нагрузкой.

  • Нитраты не снимают такую боль.

  • Часто у таких пациентов при дополнительном расспросе можно выявить признаки депрессивного или тревожного расстройства.

Автор текста:Анастасия Романова
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