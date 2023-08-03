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Как распознать тромб, который может вас убить: 4 признака, что вам срочно пора к врачу

Чтобы не пропустить образование в сосудах смертельно опасного тромба, не стоит игнорировать появившиеся ощущения в руке или ноге.

3 августа 20231
тромбоз признаки
Источник:
IStockphoto

Образующиеся сгустки крови, которые сами по себе не растворятся, могут стать смертельно опасными: в определенный момент они отрываются, приводя к закупорке сосуда и блокировке кровоснабжения. Тромбы считаются самой частой причиной инсульта, а также приводят к инфаркту и легочной тромбоэмболии, что тоже часто грозит летальным исходом.

По словам врачей, потенциально опасный сгусток крови образуется обычно в вене, чаще в руке или ноге — это так называемый тромбоз глубоких вен. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), тромбоз может дать о себе знать следующими симптомами в руке или ноге:

  • пульсирующая или схваткообразная боль;

  • припухлость;

  • покраснение;

  • тепло.

Как пишет Express, человек также может заметить опухшие вены, на ощупь они будут твердыми и болезненными при прикосновении. В случае обнаружения подобных признаков медики призывают не медлить и сразу же обращаться за медицинской помощью.

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Кто рискует больше

По словам врачей, тромбоз глубоких вен чаще встречается у людей:

  • старше 60 лет;

  • с лишним весом;

  • курильщиков;

  • с диагностированным ранее тромбозом;

  • у женщин, принимающих противозачаточные гормональные таблетки или заместительную гормонотерапию (ЗГТ);

  • с диагнозом «рак»;

  • страдающих сердечной недостаточностью.

Также риски образования смертельно опасного тромба повышаются в случае, если человек:

  • долго находится в больнице или недавно выписался, но после операции пока не может вести активный образ жизни и много двигаться;

  • прикован к постели;

  • отправился в длительное путешествие на машине, поезде или ему предстоит авиаперелет длительностью более трех часов;

  • обезвожен;

  • также у женщин во время беременности или после недавних родов — в течение последующих шести недель.

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Чтобы снизить риски тромбоза, рекомендуется поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься спортом, пить много жидкости, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. Кроме того, врачи не советуют подолгу сидеть в неподвижной позе или нога на ногу. А если вы собираетесь в длительное путешествие, где придется тоже долго находиться в сидячем положении, позаботьтесь о свободной одежде, пейте больше воды и по возможности периодически делайте разминки, пешие прогулки.

Если же вы вдруг почувствуете перечисленные симптомы тромбоза глубоких вен, которые будут сопровождаться одышкой или болью в груди, срочно звоните в скорую: подобные проявления могут указывать на тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА).

Автор текста:Анастасия Романова
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