Как распознать тромб, который может вас убить: 4 признака, что вам срочно пора к врачу

Чтобы снизить риски тромбоза, рекомендуется поддерживать здоровый вес, регулярно заниматься спортом, пить много жидкости, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. Кроме того, врачи не советуют подолгу сидеть в неподвижной позе или нога на ногу. А если вы собираетесь в длительное путешествие, где придется тоже долго находиться в сидячем положении, позаботьтесь о свободной одежде, пейте больше воды и по возможности периодически делайте разминки, пешие прогулки.