Риск отрыва тромба вырастает вдвое: какие авиаперелеты смертельно опасны

Начался сезон отпусков, который многие предпочитают проводить в путешествиях. И самолет в этом случае очень выручает: можно сэкономить время на дороге, если есть желание отправиться за тысячи километров от дома. Однако не всем такой способ передвижения подходит. И дело не только в стоимости билетов и даже не в аэрофобии.