Риск отрыва тромба вырастает вдвое: какие авиаперелеты смертельно опасны

Начался сезон отпусков, который многие предпочитают проводить в путешествиях. И самолет в этом случае очень выручает: можно сэкономить время на дороге, если есть желание отправиться за тысячи километров от дома. Однако не всем такой способ передвижения подходит. И дело не только в стоимости билетов и даже не в аэрофобии.
Как рассказала врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Ирина Губанова, есть заболевания, при которых лучше отказаться от такого транспорта: это может серьезно ухудшить состояние здоровья.
Терапевт, гастроэнтеролог «Инвитро-Воронеж»
Врач посоветовала избегать авиаперелетов людям:
с острыми инфекционными заболеваниями;
с хроническими болезнями в стадии обострения или декомпенсации. Например, при нестабильной стенокардии, неконтролируемой гипертонии, аритмии, после перенесенного в течение 4-6 недель инфаркта, а также перенесшим за последние 10 дней аортокоронарное шунтирование;
с декомпенсированной сердечной недостаточностью с застойными явлениями — отеками, одышкой;
с неконтролируемой бронхиальной астмой, обострением хронического обструктивного бронхита, пневмонией;
с поливалентной аллергией или аллергией с частыми обострениями;
с тромбофлебитами;
с заболеваниями ЦНС;
с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, обострениями заболеваний ЖКТ;
с анемией;
с синуситами, отитами;
перенесшим операцию на грудной клетке в течение трех недель;
с тяжелым сахарным диабетом;
беременным на сроке от 36 недель (при многоплодной беременности — от 32 недель).
По словам врача, среди негативных факторов для здоровья — перепады давления, которые влияют и на сердце с сосудами, и на внутричерепное давление, и на внутрибрюшное. Опасность кроется также в излишнем волнении, которое люди могут испытывать на борту самолета, если, например, страдают аэрофобией или в целом боятся летать.
Многое зависит и от длительности полета.
«В связи с длительным сидением в самолете появляются риски для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, артрозами, заболеваниями позвоночника, а также с тромбофлебитами. По данным ВОЗ, риск отрыва тромба и закупорки сосудов при перелетах свыше четырех часов увеличивается в два раза», — уточняет специалист.
Как подготовиться к перелету: 7 советов врача
Что делать, если здоровье не очень позволяет, а лететь все-таки надо?
Перед запланированным полетом посетите лечащего врача, при необходимости пройдите обследование и скорректируйте лечение. Беременным важно получить разрешение на перелет, обсудить возможные риски со своим акушером-гинекологом и взять с собой обменную карту.
Если вы входите в группу риска, желательно пройти вакцинацию перед полетом, чтобы снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.
Не забудьте взять с собой аптечку с необходимыми лекарственными препаратами, которые вы принимаете на постоянной основе и при ухудшении состояния.
При хронической венозной недостаточности используйте компрессионный трикотаж, а также делайте мини-зарядку стоп, перекаты с пятки на носок и по возможности каждые полчаса прохаживайтесь по салону.
Если страдаете аэрофобией, заранее проконсультируйтесь у психоневролога, примите седативные препараты перед полетом, а также уточните на борту самолета о наличии кислородной подушки.
Пожилым людям лучше ехать с сопровождающими.
В любом случае в день полета хорошо выспитесь, не пейте спиртные напитки, энергетики и кофе.
Кстати
Как ранее рассказывала врач-кардиолог Анна Кореневич, в целом сердечно-сосудистые заболевания не считаются противопоказанием для полетов на самолете. Главное, чтобы на момент авиаперелета вы себя нормально чувствовали.
Однако есть причина, которая представляет для здоровья таких людей реальную опасность в воздухе, — страх летать. И не важно, был ли он у человека до болезни или появился только сейчас, в любом случае полет для него чреват серьезными последствиями вплоть до инфаркта. Что с этим делать, советы кардиолога читайте ЗДЕСЬ.
В свою очередь, врач-невролог Дарья Демихова объясняла, как помочь себе, если в воздухе часто болят уши или отекают ноги, что небезопасно: отеки способствуют сгущению крови и тоже увеличивают риск образования тромбов. Советы этого специалиста читайте ЗДЕСЬ.