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Вплоть до инфаркта: кардиолог предупредила о неочевидной опасности авиаперелета для гипертоников

Люди с болезнями сердца и сосудов нередко боятся летать на самолете: не случится ли с ними в небе нового приступа или вообще инфаркта? По словам кардиолога, создать реальные риски может только одна причина.

18 апреля 20231
опасно ли летать на самолете после инфаркта
Источник:
iStockphoto

По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, в целом сердечно-сосудистые заболевания не считаются противопоказанием для полетов на самолете. Причем не важно, какой у вас диагноз — будь то гипертония, аритмия, сердечная недостаточность, инфаркт в анамнезе, перенесенное стентирование или аортокоронарное шунтирование. Главное, чтобы на момент авиаперелета вы себя нормально чувствовали.

Медицина

Кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук

«Если состояние вашего здоровья стабильное, в порядке показатели по анализам, вы наблюдаетесь у кардиолога и получаете лечение, ваш психоэмоциональный фон в норме, то вы можете лететь, в этом нет никакой проблемы. Даже после инфаркта, например, при стабильном самочувствии в принципе можно лететь уже через две недели. То же самое касается обострения любых сердечно-сосудистых проблем: подождите месяц — и можете лететь», — говорит Анна Кореневич на своем ютуб-канале.

Лететь можно, но не всем

Однако есть одна причина, которая представляет для таких людей реальную опасность для здоровья в воздухе. Это страх летать — аэрофобия. И не важно, была ли она у человека до болезни или появилась только сейчас — в любом случае полет чреват серьезными последствиями.

«Любая сильная эмоция, в том числе приступ аэрофобии, вызывает выброс адреналина. А этот гормон, в свою очередь, способствует повышению частоты сердечных сокращений, спазму сосудов и повышению артериального давления, уровня сахара в крови, а также свертываемости крови. Понятно, что речь не про переутомление от длительного перелета, а именно о психоэмоциональном напряжении, которое он вызывает. Если у вас уже есть сердечно-сосудистое заболевание, а авиаперелет для вас сам по себе стресс, в этой ситуации может произойти все что угодно. Таким людям я не рекомендую летать», — говорит Анна Кореневич.

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Что делать

Как же быть, если лететь надо или с трудом переносишь поезда дальнего следования, а на море отдохнуть хочется? По словам врача, аэрофобия — не повод навсегда избегать самолетов, а вместе с этим ограничить свои возможности и в целом жизнь. Выход есть: надо работать со своим страхом.

«Надо сделать так, чтобы вы спокойно садились в самолет и при этом чувствовали себя как дома в своем любимом кресле. Это вполне реальная задача, и ее можно решить с помощью психолога и техник работы с подсознанием. Важно убрать из вашего авиаперелета стресс, который запускает биохимические реакции, способные привести к осложнению. Вот и все», — заключила Анна Кореневич.

К слову

Полеты на самолете далеко не все переносят легко, даже здоровые, что уж говорить про людей с серьезными заболеваниями.

Ранее невролог Дарья Демихова рассказывала, как помочь себе, если в воздухе часто болят уши или отекают ноги, что тоже небезопасно: отеки способствуют сгущению крови и увеличивают риск образования тромбов. Советы врача читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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