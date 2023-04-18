Вплоть до инфаркта: кардиолог предупредила о неочевидной опасности авиаперелета для гипертоников

По словам врача-кардиолога с 23-летним стажем Анны Кореневич, в целом сердечно-сосудистые заболевания не считаются противопоказанием для полетов на самолете. Причем не важно, какой у вас диагноз — будь то гипертония, аритмия, сердечная недостаточность, инфаркт в анамнезе, перенесенное стентирование или аортокоронарное шунтирование. Главное, чтобы на момент авиаперелета вы себя нормально чувствовали.
«Если состояние вашего здоровья стабильное, в порядке показатели по анализам, вы наблюдаетесь у кардиолога и получаете лечение, ваш психоэмоциональный фон в норме, то вы можете лететь, в этом нет никакой проблемы. Даже после инфаркта, например, при стабильном самочувствии в принципе можно лететь уже через две недели. То же самое касается обострения любых сердечно-сосудистых проблем: подождите месяц — и можете лететь», —
Лететь можно, но не всем
Однако есть одна причина, которая представляет для таких людей реальную опасность для здоровья в воздухе. Это страх летать — аэрофобия. И не важно, была ли она у человека до болезни или появилась только сейчас — в любом случае полет чреват серьезными последствиями.
«Любая сильная эмоция, в том числе приступ аэрофобии, вызывает выброс адреналина. А этот гормон, в свою очередь, способствует повышению частоты сердечных сокращений, спазму сосудов и повышению артериального давления, уровня сахара в крови, а также свертываемости крови. Понятно, что речь не про переутомление от длительного перелета, а именно о психоэмоциональном напряжении, которое он вызывает. Если у вас уже есть сердечно-сосудистое заболевание, а авиаперелет для вас сам по себе стресс, в этой ситуации может произойти все что угодно. Таким людям я не рекомендую летать», — говорит Анна Кореневич.
Что делать
Как же быть, если лететь надо или с трудом переносишь поезда дальнего следования, а на море отдохнуть хочется? По словам врача, аэрофобия — не повод навсегда избегать самолетов, а вместе с этим ограничить свои возможности и в целом жизнь. Выход есть: надо работать со своим страхом.
«Надо сделать так, чтобы вы спокойно садились в самолет и при этом чувствовали себя как дома в своем любимом кресле. Это вполне реальная задача, и ее можно решить с помощью психолога и техник работы с подсознанием. Важно убрать из вашего авиаперелета стресс, который запускает биохимические реакции, способные привести к осложнению. Вот и все», — заключила Анна Кореневич.
К слову
Полеты на самолете далеко не все переносят легко, даже здоровые, что уж говорить про людей с серьезными заболеваниями.
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