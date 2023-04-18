Вплоть до инфаркта: кардиолог предупредила о неочевидной опасности авиаперелета для гипертоников

«Любая сильная эмоция, в том числе приступ аэрофобии, вызывает выброс адреналина. А этот гормон, в свою очередь, способствует повышению частоты сердечных сокращений, спазму сосудов и повышению артериального давления, уровня сахара в крови, а также свертываемости крови. Понятно, что речь не про переутомление от длительного перелета, а именно о психоэмоциональном напряжении, которое он вызывает. Если у вас уже есть сердечно-сосудистое заболевание, а авиаперелет для вас сам по себе стресс, в этой ситуации может произойти все что угодно. Таким людям я не рекомендую летать», — говорит Анна Кореневич.