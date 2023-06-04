Терапевт Фаррахов перечислил 8 работающих способов избежать укачивания

Лето — пора продолжительных поездок на машине и дальних путешествий. Но что делать, если даже небольшой вояж в автомобиле для вас заканчивается головокружением и тошнотой? Терапевт Марат Фаррахов
Врач-терапевт
Само по себе укачивание — это реакция тела на неправильную обработку сигнала от вестибулярного аппарата. Вот какие есть симптомы, что вас укачало:
плохое самочувствие;
потливость;
тошнота и рвота;
головокружение.
Укачать вас, кстати, может не только в машине, а в любом движущемся транспорте — например, в поезде или самолете.
Есть несколько способов справиться с укачиванием. Например, антигистаминные препараты помогут заблокировать действие вещества, усиливающего все неприятные симптомы укачивания. Врачи советуют принимать их за полчаса-час до поездки. Правда, за руль садиться после их приема нельзя.
Если укачивает очень сильно и буквально в любом транспорте, вам могут прописать противотревожные лекарства и транквилизаторы. Они помогают снять напряжение и страх перед поездкой. Однако побочных средств у таких препаратов может быть очень много, без приема врача принимать их не следует.
Кроме того, есть противорвотные препараты, они снижают тошноту и предотвращают рвоту. Их тоже нужно пить за 30-60 минут до поездки.
Впрочем, не только лекарства могут спасти вас от укачивания. Однако Фаррахов предупреждает: такие лайфхаки помогут только в легких и среднетяжелых случаях и не уберут симптомы полностью. А еще они могут провоцировать аллергию и даже конфликтовать с некоторыми лекарствами. Так что будьте осторожны, в случае сомнений лучше сначала переговорить с врачом.
Самый простой способ облегчить себе жизнь в транспорте — выбрать место, где колебания минимальны и есть возможность смотреть на горизонт. Еще можно сидеть с закрытыми глазами, глубоко дышать и направить в лицо струю воздуха.
Еще от укачивания поможет имбирь. Съешьте небольшой кусочек продукта в любом виде за полчаса до отправления в дорогу. Самочувствие улучшит и имбирный чай.
Кроме того, от тошноты спасут мята и лимон. Можно, например, взять с собой конфетки с таким вкусом и медленно их рассасывать.
Пригодится и гвоздика: ее можно просто жевать, добавить в напиток или в еду. А еще снять стресс и успокоиться поможет лаванда.
Плотный обед и спиртное, наоборот, увеличат шансы на неудачную поездку. Гомеопатические препараты тоже не облегчат ваши страдания, они в принципе не работают. Усилить симптомы укачивания могут смартфон или книга — все это напрягает зрительный аппарат. А еще тошноту усиливает резкий запах парфюма.