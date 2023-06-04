Терапевт Фаррахов перечислил 8 работающих способов избежать укачивания

Впрочем, не только лекарства могут спасти вас от укачивания. Однако Фаррахов предупреждает: такие лайфхаки помогут только в легких и среднетяжелых случаях и не уберут симптомы полностью. А еще они могут провоцировать аллергию и даже конфликтовать с некоторыми лекарствами. Так что будьте осторожны, в случае сомнений лучше сначала переговорить с врачом.