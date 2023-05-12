Хотя бы не открывайте окна: что происходит со здоровьем людей, живущих в домах рядом с дорогой

Далеко не все знают, что существует такое понятие, как «санитарный разрыв». Это расстояние от автомобильной дороги до жилого дома. Согласно закону, оно должно быть минимум 5 метров. Если подробнее, то имеет значение и этажность: меньше десяти — значит, от угла дома до дороги должно быть минимум 8 метров, больше — уже минимум 10.
Санитарные нормы распространяются и на дачные поселки, жилые строения, городские дороги, трассы. Везде свои показатели, только не факт, что они всегда соблюдаются.
Врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
В 2019 году ученые из Королевского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования: у детей, проживающих рядом с оживленными автомобильными трассами, выявили замедление развития легких. Также у взрослых, проживающих в пределах 50 метров от крупных трасс, на 10% повышался риск развития рака легких.
«Это происходит, во-первых, из-за того, что выхлоп машин содержит большое количество углекислого газа. Он может провоцировать развитие гиперкапнии — уменьшению насыщения крови кислородом - и, как следствие, приводить к нарушению работы дыхательной системы», — говорит врач.
Во-вторых, в состав многих топливных присадок входит свинец, который повышает октановое число топлива. Он очень токсичен для дыхательной и нервной систем как взрослых, так и детей. Также ароматические углеводороды считаются сильнейшими онкогенами и мутагенами.
В-третьих, в состав выхлопа входят твердые мелкодисперсные частицы (PM-частицы), которые образуют дорожную пыль. Она может достигать самых мелких отделов дыхательной системы и оставаться в них, образуя твердую, воздухонепроницаемую массу. Грозит это развитием таких заболеваний, как:
обструктивная болезнь легких;
Опасность также представляет и шум от машин и другого транспорта. Он способствует хроническому стрессу организма, что может приводить к нарушениям работы вилочковой железы — тимуса, в которой проходят созревание клетки иммунной системы. Из-за этого иммунитет снижается, мы чаще болеем.
Кроме того, шум способствует повышению артериального давления и ухудшению сна, что усиливает проблемы с иммунитетом. А это, в свою очередь, может привести к другим отдаленным сердечно-сосудистым катастрофам: инсульту, аневризмам аорты, прогрессу атеросклероза и сердечной недостаточности.
Больше всего пострадать от различных проблем со здоровьем рискуют:
дети:
пожилые люди;
люди с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистых болезнями и нарушениями в работе иммунной системы.
Ученые после многочисленных исследований пришли к выводу, что оптимальной можно считать жизнь на этажах с пятого по седьмой. Плюс-минус пара этажей, в зависимости от того, куда выходят окна.
«Сами окна, если они выходят прямо на дорогу, лучше не открывать для проветривания, если вы живете ниже третьего этажа. Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на количество пыли и грязи на подоконнике. Тут могут помочь кондиционеры и увлажнители воздуха», — говорит эксперт.
Если вы живете рядом с дорогой, то вред от выхлопных газов можно снизить. В первую очередь установите на окна сетки. Самое главное, чтобы они снимались и их можно было бы промывать. Те хозяева, которые делают это регулярно, видят, как много грязи смывается с окон. Но такие сетки задерживают только крупные частицы. Мойки воздуха, очистители воздуха, климатические комплексы или бризеры — любое из этих устройств поможет бороться с мелкодисперсными частицами, которые попадают в квартиру. В идеале покупать нужно те приборы, которые могут фильтровать мелкодисперсные частицы наименее мелкого диаметра.