Хотя бы не открывайте окна: что происходит со здоровьем людей, живущих в домах рядом с дорогой

Если вы живете рядом с дорогой, то вред от выхлопных газов можно снизить. В первую очередь установите на окна сетки. Самое главное, чтобы они снимались и их можно было бы промывать. Те хозяева, которые делают это регулярно, видят, как много грязи смывается с окон. Но такие сетки задерживают только крупные частицы. Мойки воздуха, очистители воздуха, климатические комплексы или бризеры — любое из этих устройств поможет бороться с мелкодисперсными частицами, которые попадают в квартиру. В идеале покупать нужно те приборы, которые могут фильтровать мелкодисперсные частицы наименее мелкого диаметра.