Терапевт Мун описала особенности кашля, с которым срочно нужно обратиться к врачу

Чаще всего с острым кашлем мы сталкиваемся при различных респираторных заболеваниях. Этот защитный рефлекс помогает нам сохранять проходимость дыхательных путей для воздуха, очищая их от слизи, погибших эпителиальных клеток в смеси с вирусами или бактериями, частицами пыли и так далее. О хроническом кашле можно вести речь, если он сохраняется на протяжении трех месяцев и более.
Чаще всего им страдают курильщики, люди с астмой или хроническими бронхолегочными патологиями. Какой же из видов кашля — самый опасный для здоровья и почему? На этот вопрос «Доктор Питер» попросил ответить Татьяну Мун, заведующую терапевтическим отделением, врача-терапевта клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском.
Мы кашляем мозгом
Процесс возникновения кашля регулируется особым центром в мозге. Туда поступают импульсы от дыхательных путей, анализируются и формируется ответное сокращение мышц — кашлевый толчок, форсированный выдох, который призван очистить дыхательные пути от комочков слизи, инородных частиц и любых раздражителей. Это защитный рефлекс, направленный на выживание в случае, если вдруг произойдет закупорка дыхательных путей.
Редкий кашель — вариант нормы, но не всегда
Если это единичные покашливания, они не опасны для здоровья, их провоцирует скопление в респираторном тракте мокроты, которую организм старается как можно скорее вывести. Наиболее часто кашель бывает по утрам, особенно в условиях сухих и жарких помещений.
Также кашель закономерно возникает от раздражения табачным дымом, выхлопами, летучими раздражающими веществами. Это защита от потенциального повреждения слизистых бронхов и всех остальных частей дыхательной системы.
Возможен кашель, если применяются препараты от насморка (особенно сосудосуживающие и длительно), препараты для коррекции АД и некоторые другие. В этом случае нужна отмена лекарства или коррекция доз.
Виды кашля и их опасность
По своему характеру кашель делится на разные типы. Это важный признак происходящих в респираторном тракте изменений, указывающих на те или иные патологии. Каждый из видов кашля опасен по-своему, и важно знать — когда нужно обратиться к специалисту.
По характеру и количеству выделяемой мокроты кашель делится на сухой (он же непродуктивный) и влажный (с отделением мокроты). Дополнительные характеристики кашля могут помочь в определении тяжести состояния и возможных причин, степени опасности симптома.
Сухой кашель и степень его опасности
Нельзя сказать, что сухой кашель неопасен, но все зависит от причин, которые его вызывают. Чаще всего бывает просто сухой, непродуктивный кашель или покашливание, которое может быть навязчивым. Чаще всего это бывает при ОРВИ, при которых возникают фарингит, трахеит или бронхит. Также сухой кашель возможен при аллергии, патологиях придаточных пазух и проблемах пищевода.
Особенно опасен лающий сухой кашель. Он возникает как результат отека слизистых гортани и подскладочного пространства. У детей может привести к ложному крупу, из-за которого есть опасность асфиксии. Лающий, грубый или «каркающий» кашель типичен для трахеита, ларингита, коклюша и развития дифтерии.
Влажный кашель грозит пневмонией
Хотя субъективно этот вид кашля переносится легче, поскольку он не такой мучительный и болезненный, но влажный кашель опасен, особенно если его неправильно лечить. Застой мокроты в бронхах, если она своевременно не отводится при кашле, может вести к присоединению вторичной бактериальной флоры с формированием бронхитов и пневмонии.
По тяжести и частоте кашель тоже может быть разным, важно обращать внимание на цвет мокроты — слизь это, гнойные выделения или кровянистые. Чаще всего кашель с обильной мокротой возникает при бронхите, абсцессе легочной ткани, туберкулезе, пневмонии.
Особые варианты кашля
Кашель с болью в груди, появлением свистящих хрипов и затрудненным дыханием, одышкой и откашливанием комочка густой стекловидной мокроты типичен для астматиков. Особенно опасно, когда этот кашель нарушает легочную вентиляцию, переходит в тяжелый приступ астмы, которая не купируется привычными средствами.
Отдельный вариант — это кашель курильщиков, он типичен для большинства тех, кто имеет длительный стаж вредной привычки. Преимущественно кашель возникает утром после длительного лежания, мокрота скапливается в бронхах, и ее нужно откашливать. Подобный кашель опасен еще и потому, что нередко его считают последствием вредной привычки, хотя в реальности там есть и серьезные проблемы органов дыхания.
Особенного внимания требует кашель, который не проходит на протяжении дня, усиливается по ночам или по утрам. Это крайне неблагоприятный симптом, который может указывать на проблемы органов дыхания, патологии пищевода, аллергические заболевания и даже опухолевые процессы. К такому кашлю нужно относиться особенно серьезно.