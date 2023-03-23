Терапевт Мун описала особенности кашля, с которым срочно нужно обратиться к врачу

Чаще всего с острым кашлем мы сталкиваемся при различных респираторных заболеваниях. Этот защитный рефлекс помогает нам сохранять проходимость дыхательных путей для воздуха, очищая их от слизи, погибших эпителиальных клеток в смеси с вирусами или бактериями, частицами пыли и так далее. О хроническом кашле можно вести речь, если он сохраняется на протяжении трех месяцев и более.

Чаще всего им страдают курильщики, люди с астмой или хроническими бронхолегочными патологиями. Какой же из видов кашля — самый опасный для здоровья и почему? На этот вопрос «Доктор Питер» попросил ответить Татьяну Мун, заведующую терапевтическим отделением, врача-терапевта клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском.