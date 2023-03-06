Кашель — это симптом, а не болезнь, напоминают врачи. И чтобы от него избавиться, в первую очередь нужно правильно выявить и лечить заболевание, которое его вызвало.

Но что делать, если кашель не дает спать и отравляет жизнь? Не все готовы терпеть и ждать выздоровления, особенно если речь идет о затяжной простуде или гриппе. На полках аптек есть множество лекарств от кашля, производители которых обещают быстро решить проблему. Но вот как определиться — таблетки выбирать или сироп? «Доктор Питер» спросил у экспертов.