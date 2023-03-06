Кашель — это симптом, а не болезнь, напоминают врачи. И чтобы от него избавиться, в первую очередь нужно правильно выявить и лечить заболевание, которое его вызвало.
Но что делать, если кашель не дает спать и отравляет жизнь? Не все готовы терпеть и ждать выздоровления, особенно если речь идет о затяжной простуде или гриппе. На полках аптек есть множество лекарств от кашля, производители которых обещают быстро решить проблему. Но вот как определиться — таблетки выбирать или сироп? «Доктор Питер» спросил у экспертов.
фармацевт-провизор, практикующий нутрициолог
Таблетки или сироп
— Кашель бывает продуктивный и не продуктивный, то есть, грубо говоря, — «мокрый» или «сухой», — рассказала «Доктору Питеру» провизор Елизавета Сауткина. — И для каждого типа кашля, как правило, есть разные препараты. Хотя бывают и лекарства, которые лечат сразу оба типа кашля. Назначить их может только врач.
А вот какую форму препарата предпочесть — выбор сугубо индивидуальный, уверена эксперт.
— Для детей больше подходят жидкие формы, а взрослые предпочитают таблетки, — считает Елизавета Сауткина. — Жидкие формы будут действовать чуть быстрее, чем простые таблетки внутрь. Быстро будут работать и таблетки для рассасывания, которые не требуется запивать водой, — за счет того, что моментально попадают в кровоток и начинают оказывать противокашлевое или отхаркивающее действие.
Читайте инструкцию
Очень важно учитывать дозировку лекарства от кашля и возраст, указанный в рекомендации по применению к тому или иному препарату, уточняет эксперт.
— Иногда в составе лекарства могут быть сильнодействующие компоненты, — предупреждает Елизавета Сауткина. — Стоит также отметить, что сиропы бывают на химической и растительной основе. И тут тоже все зависит от личного выбора каждого. Кто-то предпочитает лечиться травами и выбирает составы с натуральными компонентами, кто-то — химические. И те и другие дадут соответствующий эффект — все препараты до поступления в продажу проходят клинические исследования.
врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной академии авторов научных изобретений и открытий
Кому надо пить только сироп
— Таблетки или сироп от кашля — это вопрос на любителя, — считает и врач-токсиколог Михаил Кутушов. — Но считаю, что для детей однозначно нужно выбирать сироп — в нем содержится сахар, поэтому уговорить малыша полечиться и выпить лекарство будет проще. Важно учитывать, что детям до 3 лет только в крайнем случае от кашля дают таблетки или сироп — и всегда только после консультации с врачом. Дело в том, что у детей более чувствительная слизистая, самолечением можно легко ухудшить состояние ребенка.
Врач отмечает, что сиропы и растворы от кашля стоит выбирать и тем, кто испытывает сложности с проглатыванием таблеток, особенно если они достаточно крупные.
— Не все люди в принципе умеют глотать таблетки, некоторые могут только прожевать. В таком случае также удобно выбрать сироп от кашля, — рекомендует Михаил Кутушов.
Как лечить кашель — другое мнение
— Основные причины кашля — это вирусная инфекция (ОРВИ, грипп), астма, бронхит, ГЭРБ (заброс в пищевод кислого содержимого желудка), а также прием снижающих давление препаратов, ингибиторов АПФ. Есть и другие причины, более редкие, но чаще всего люди кашляют из-за этих пяти, —