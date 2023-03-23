Генетики рассказали, при каких условиях маникюр с гель-лаком может вызвать рак

По словам генетиков, поводом для их исследования стали опубликованные ранее результаты работы американских ученых из Калифорнийского университета. «Доктор Питер» писал об этом. Биологи США тогда сообщили, что УФ-лампы для сушки ногтей, которые активно применяются в бьюти-индустрии, могут повреждать ДНК клеток и вызывать генетические мутации, которые провоцируют рак кожи. Согласно полученным данным, хватало всего 20-минутной процедуры, чтобы погибло от 20 до 30 процентов живых клеток. Если же процесс длился целый час, погибало уже от 65 до 70 процентов. А еще ученые уточняли, что действие УФ-лампы имеет накопительный эффект — чем чаще делаешь такой маникюр, тем хуже.