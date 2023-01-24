Биологи США выяснили, что лампы для сушки гель-лака могут повреждать ДНК и вызывать рак

Тренд на гель-лак прочно вошел в нашу жизнь уже много лет назад: сейчас с покрытием на ногтях ходят даже школьницы. Некоторые женщины признаются, что не помнят, когда последний раз стригли и красили ногти самостоятельно. Зачем, если все сделает мастер?

Об одной из угроз маникюра вы наверняка уже слышали: если инструменты будут плохо обработаны, то высок риск, что в организм попадет инфекция. Вы можете вначале не заметить опасности, но даже из-за небольшого пореза есть риск услышать диагноз «рак».