Биологи США выяснили, что лампы для сушки гель-лака могут повреждать ДНК и вызывать рак
Фото
unsplash.com

Тренд на гель-лак прочно вошел в нашу жизнь уже много лет назад: сейчас с покрытием на ногтях ходят даже школьницы. Некоторые женщины признаются, что не помнят, когда последний раз стригли и красили ногти самостоятельно. Зачем, если все сделает мастер?

Об одной из угроз маникюра вы наверняка уже слышали: если инструменты будут плохо обработаны, то высок риск, что в организм попадет инфекция. Вы можете вначале не заметить опасности, но даже из-за небольшого пореза есть риск услышать диагноз «рак».

Читайте также

Оказалось, что не менее опасна и специальная лампа для сушки покрытия — без нее точно не обходится ни одна процедура. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) провели исследование, результаты которого оказались крайне тревожными.

В своей работе эксперты решили использовать три типа клеточных культур:

  • кератиноциты кожи взрослого человека, 

  • фибробласты крайней плоти человека,

  • эмбриональные фибробласты мыши.

Их помещали под ультрафиолетовое излучение лампы-сушилки. Всего 20 минут хватило, чтобы погибло от 20 до 30 процентов живых клеток! Если же процесс длился целый час, то погибало от 65 до 70 процентов.

Читайте также

Оставшимся в живых клеткам тоже не повезло: внимательное изучение выявило повреждения ДНК и митохондрий. Аналогичные повреждения наблюдаются у пациентов с раком кожи. Ученые работали над тем, чтобы «вылечить» некоторые пострадавшие клетки. Им это удалось, только поврежденных все равно было достаточно, чтобы началось злокачественное перерождение, из-за которого и появляется онкология.

Конечно, если вы сделали гель-лак всего лишь несколько раз, то волноваться не стоит. Однако большинство женщин посещают мастера каждые 2–4 недели. Действие УФ-лампы имеет накопительный эффект, говорят ученые. Поэтому чем дольше вы делаете маникюр, тем больше риск.

Чтобы минимизировать вред, надо следовать нескольким правилам.

  • Отдайте предпочтение традиционному лаку для ногтей. Это особенно актуально для тех, у кого есть какие-то проблемы с ногтями: отслойки, трещины, пятна.

  • Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. Ее необходимо нанести примерно за полчаса до того, как вы отправитесь на маникюр. Это защитит вас от рака кожи, который может спровоцировать лампа для сушки покрытия. «Лампа излучает ультрафиолет, чтобы гель-лак прикрепился к ногтю», — объяснили дерматологи ассоциации ее потенциальный вред.

  • Непрозрачные перчатки с обрезанными кончиками пальцев можно использовать как альтернативу крему с SPF, чтобы защитить всю руку, но при этом оставить открытыми ногти.

  • Не пытайтесь самостоятельно снять гель-лак с ногтей. Так вы можете повредить пластину ногтя. Это приведет к отслойкам и сухости. Отдавайте предпочтение аппаратному снятию гель-лака, многие мастера практикуют такой метод. Если же ваш специалист снимает гель при помощи ацетона, проследите, чтобы он использовался только на ногтях, не погружайте пальцы в жидкость для удаления.

Софья Хромова