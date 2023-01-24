Биологи США выяснили, что лампы для сушки гель-лака могут повреждать ДНК и вызывать рак

Тренд на гель-лак прочно вошел в нашу жизнь уже много лет назад: сейчас с покрытием на ногтях ходят даже школьницы. Некоторые женщины признаются, что не помнят, когда последний раз стригли и красили ногти самостоятельно. Зачем, если все сделает мастер?
Об одной из угроз маникюра вы наверняка уже слышали: если инструменты будут плохо обработаны, то высок риск, что в организм попадет инфекция. Вы можете вначале не заметить опасности, но даже из-за небольшого пореза есть риск услышать диагноз «рак».
Оказалось, что не менее опасна и специальная лампа для сушки покрытия — без нее точно не обходится ни одна процедура. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) провели
В своей работе эксперты решили использовать три типа клеточных культур:
кератиноциты кожи взрослого человека,
фибробласты крайней плоти человека,
эмбриональные фибробласты мыши.
Их помещали под ультрафиолетовое излучение лампы-сушилки. Всего 20 минут хватило, чтобы погибло от 20 до 30 процентов живых клеток! Если же процесс длился целый час, то погибало от 65 до 70 процентов.
Оставшимся в живых клеткам тоже не повезло: внимательное изучение выявило повреждения ДНК и митохондрий. Аналогичные повреждения наблюдаются у пациентов с раком кожи. Ученые работали над тем, чтобы «вылечить» некоторые пострадавшие клетки. Им это удалось, только поврежденных все равно было достаточно, чтобы началось злокачественное перерождение, из-за которого и появляется онкология.
Конечно, если вы сделали гель-лак всего лишь несколько раз, то волноваться не стоит. Однако большинство женщин посещают мастера каждые 2–4 недели. Действие УФ-лампы имеет накопительный эффект, говорят ученые. Поэтому чем дольше вы делаете маникюр, тем больше риск.
Чтобы минимизировать вред, надо следовать нескольким правилам.
Отдайте предпочтение традиционному лаку для ногтей. Это особенно актуально для тех, у кого есть какие-то проблемы с ногтями: отслойки, трещины, пятна.
Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. Ее необходимо нанести примерно за полчаса до того, как вы отправитесь на маникюр. Это защитит вас от рака кожи, который может спровоцировать лампа для сушки покрытия. «Лампа излучает ультрафиолет, чтобы гель-лак прикрепился к ногтю», — объяснили дерматологи ассоциации ее потенциальный вред.
Непрозрачные перчатки с обрезанными кончиками пальцев можно использовать как альтернативу крему с SPF, чтобы защитить всю руку, но при этом оставить открытыми ногти.
Не пытайтесь самостоятельно снять гель-лак с ногтей. Так вы можете повредить пластину ногтя. Это приведет к отслойкам и сухости. Отдавайте предпочтение аппаратному снятию гель-лака, многие мастера практикуют такой метод. Если же ваш специалист снимает гель при помощи ацетона, проследите, чтобы он использовался только на ногтях, не погружайте пальцы в жидкость для удаления.