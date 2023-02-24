Эта ежедневная привычка может напрочь лишить иммунитета

Исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке решили выяснить, как пропуск приемов пищи может влиять на иммунную систему организма. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Cell.

Главная цель ученых — понять, как краткосрочное голодание (в течение нескольких часов) и долгосрочное (24 часа) может спровоцировать разрушение иммунных клеток. Эксперимент проводили на лабораторных мышах. Одна группа грызунов съедала завтрак после пробуждения, другая же оставалась голодной до обеда или на целые сутки. Исследователи постоянно собирали образцы крови в обеих группах, когда мыши проснулись (базовый уровень), затем через 4 часа и через 8 часов.