Эта ежедневная привычка может напрочь лишить иммунитета

Исследователи из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке решили выяснить, как пропуск приемов пищи может влиять на иммунную систему организма. Результаты их работы
Главная цель ученых — понять, как краткосрочное голодание (в течение нескольких часов) и долгосрочное (24 часа) может спровоцировать разрушение иммунных клеток. Эксперимент проводили на лабораторных мышах. Одна группа грызунов съедала завтрак после пробуждения, другая же оставалась голодной до обеда или на целые сутки. Исследователи постоянно собирали образцы крови в обеих группах, когда мыши проснулись (базовый уровень), затем через 4 часа и через 8 часов.
Оказалось, что пропуск первого приема пищи вызывает реакцию в мозгу, которая негативно влияет на иммунные клетки. Как пояснили исследователи, в образцах крови у голодных и сытых мышей сильно различался уровень моноцитов — клеток крови, которые вырабатываются в костном мозге и защищают организм от различных опасных инфекций, помогают бороться с болезнями сердца и даже с раковыми опухолями.
Так, исходно все мыши имели одинаковое количество моноцитов. Но через четыре часа резко пострадали моноциты у мышей из «голодной» группы. Исследователи обнаружили, что 90 % этих клеток исчезли из кровотока, а через 8 часов их число еще больше уменьшилось. В то же время моноциты у сытых мышей не пострадали.
Еще одна интересная деталь: ученые обнаружили, что у голодающих мышей моноциты возвращаются в костный мозг, чтобы впасть в спячку. В то же время производство новых клеток в костном мозге уменьшилось.
После 24 часов голода грызунам дали поесть. Прошло совсем немного времени и клетки, спрятавшиеся в костном мозге, снова попали в кровоток. Этот всплеск привел к повышенному уровню воспаления в организме. Вместо того, чтобы защищать его от инфекций, эти измененные моноциты были не такими «активными и сильными», что делало иммунную систему менее устойчивой к различным вирусам и бактериям.
— Это исследование, посвященное некоторым фундаментальным биологическим аспектам голодания. Оно показывает, что между нервной и иммунной системами существует диалог. Да, голодание может принести пользу, но в тоже время оно может и сильно навредить организму, особенно, если вы пропускаете первый прием пищи, — заключил ведущий автор Филип Свирски, доктор философии, директор Института сердечно-сосудистых исследований в Икан-Маунт-Синай.