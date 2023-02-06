Необычный пациент

Женщина родилась в 1986 году, беременность ее 26-летней матери проходила без осложнений, малышка появилась на свет в срок, по шкале Апгар получила твердую девятку из десяти баллов.

В два года у девочки обнаружилось редкое злокачественное новообразование — эмбриональная рабдомиосаркома левого слухового прохода III стадии, которую лечили химиотерапией и лучевой терапией.

В 15 лет у девочки выявили несколько костных образований, ей диагностировали энхондроматоз. Кроме того, в это же время у нее была диагностирована светлоклеточная карцинома шейки матки. Терапия помогла, ребенок поправился. Спустя пять лет новый диагноз — плеоморфная аденома левой околоушной железы, а год спустя — веретенообразная саркома низкой степени злокачественности.

За последующие пять лет молодая женщина несколько раз побывала в руках хирургов. Ей удалили несколько диспластических невусов (родинок), липому молочной железы и пиломатриксому — доброкачественную опухоль подкожной клетчатки.

Уже к тридцати годам у женщины обнаружились еще и аденокарциномы прямой кишки, причем одна была довольно крупной, но без метастазов. Назначенное лечение помогло — женщина поправилась.