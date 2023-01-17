Несмотря на все достижения медицины в наши дни, увы, в некоторых случаях рак все еще звучит как приговор. Иногда врачи могут предложить пациенту только паллиативную помощь — то есть продлить его жизнь, улучшить ее качество и избавить от лишних страданий, но не излечить болезнь полностью.

Хорошая новость в том, что с каждым годом врачи находят все больше способов помощи онкобольным. Новые методики помогают спасти жизнь даже самым безнадежным на первый взгляд пациентам. Так случилось в истории 13-летней жительницы Лондона Алиссы, пишет издание Metro.