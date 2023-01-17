Несмотря на все достижения медицины в наши дни, увы, в некоторых случаях рак все еще звучит как приговор. Иногда врачи могут предложить пациенту только паллиативную помощь — то есть продлить его жизнь, улучшить ее качество и избавить от лишних страданий, но не излечить болезнь полностью.
Хорошая новость в том, что с каждым годом врачи находят все больше способов помощи онкобольным. Новые методики помогают спасти жизнь даже самым безнадежным на первый взгляд пациентам. Так случилось в истории 13-летней жительницы Лондона Алиссы, пишет издание
У девочки еще в мае 2021 года диагностировали острый Т-клеточный лимфобластный лейкоз. Она прошла курс химиотерапии и трансплантацию костного мозга, однако эти методы лечения не помогли. Врачам пришлось признаться ее родителям: больше никак помочь их дочери они не могут.
Тогда Алисса решила пройти экспериментальное лечение, родные подписали согласие. Врачи из детской больницы Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне подсадили ей предварительно изготовленные клетки, отредактированные с использованием новой технологии, чтобы они могли выслеживать и уничтожать раковые Т-клетки, не атакуя друг друга.
Т-клетки — это тип лейкоцитов, которые перемещаются по организму с целью обнаружить и ликвидировать дефектные клетки.
И в итоге новая методика сработала: уже через месяц после лечения у подростка наступила полная ремиссия. Алиссе сделали повторную пересадку костного мозга. Сейчас она хорошо себя чувствует и восстанавливается дома. Ее мать признается: семья была на седьмом небе от счастья, узнав, что лечение помогло.
Профессор Васим Касим, консультант-иммунолог GOSH, рассказывает: способ, который помог вылечить Алиссу, — пример самой сложной клеточной инженерии.
Сейчас ученые ищут еще 10 человек с аналогичным диагнозом, которым также не помогли другие способы лечения, для дальнейших испытаний. Они выражают надежду, что лечение окажется эффективным для терапии других видов лейкемии.
А о том, какие еще современные методы лечения рака врачи считают наиболее перспективными и кому они смогут помочь, можно прочитать ЗДЕСЬ.