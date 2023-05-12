Иммунолог Парецкая объяснила, как часто надо мыть пол с хлоркой и кварцевать квартиры

В теории источником заражения может стать любой предмет в доме или на работе, на улице или в транспорте. Достаточно прикоснуться к нему. Кроме того, нас окружают люди, которые также щедро делятся с нами своей микрофлорой. Поэтому важно понимать: мир в принципе нестерильный, неисчислимое количество микробов вокруг есть всегда. Большинство из них совершенно неопасны, часть могут стать причиной инфекции, но их должно быть очень много, чтобы они преодолели сопротивление иммунной системы.