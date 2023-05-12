Иммунолог Парецкая объяснила, как часто надо мыть пол с хлоркой и кварцевать квартиры

После пандемии многие люди стали более осторожны в отношении своего здоровья, некоторые следят за этим излишне тщательно — проводят тотальную дезинфекцию дома, используя различные методы: портативные приборы, химические составы или народные средства.
Нужно ли добиваться практически стерильной чистоты, опасаясь заражения вирусами или бактериями? Не нанесет ли процесс дезинфекции больше вреда, чем пользы? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответила врач-аллерголог, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.
Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Чистота — залог здоровья или нет?
Конечно, дома надо регулярно наводить порядок и следить за чистотой. Это необходимо для предупреждения различных болезней: инфекционных, аллергических и даже соматических. Но если говорить о дезинфекции, она требуется далеко не всегда и не во всех частях дома или квартиры. Опасны в плане заражения определенные зоны жилища, а инфекции тоже бывают разными.
Даже в доме можно заразиться ОРВИ, кишечными или паразитарными инфекциями. Это происходит, если человек касается зараженных патогенами поверхностей, а затем немытыми руками трет глаза, рот или нос. На поверхностях вирусы или бактерии могут выживать от нескольких часов до нескольких месяцев. Поэтому при неблагоприятной эпидемической обстановке (например, когда в доме есть болеющий) некоторые меры дезинфекции будут полезны.
Почему не стоит усердствовать
В теории источником заражения может стать любой предмет в доме или на работе, на улице или в транспорте. Достаточно прикоснуться к нему. Кроме того, нас окружают люди, которые также щедро делятся с нами своей микрофлорой. Поэтому важно понимать: мир в принципе нестерильный, неисчислимое количество микробов вокруг есть всегда. Большинство из них совершенно неопасны, часть могут стать причиной инфекции, но их должно быть очень много, чтобы они преодолели сопротивление иммунной системы.
Поэтому ежедневно убирать и дезинфицировать дом нет никакой нужды. Более того, создание вокруг себя почти стерильной среды больше навредит, чем поможет. Контакт с бактериями и вирусами нужен для поддержания тонуса иммунитета. Только людям с очень тяжелыми иммунными дефицитами нужна подобная среда, а обычный человек может спокойно жить в своем доме.
Что может представлять опасность
Большинство из нас считает самыми грязными местами в доме туалет и полы. Но в отношении заражения различными инфекциями, если только в вашем доме не полный хаос и антисанитария, они в реальности не очень опасны. Определенная зона риска в отношении кишечных инфекций — раковина кухни и разделочные поверхности. Их нужно содержать в чистоте.
Кроме того, опасны те места и предметы дома, которые мы часто трогаем руками. Это двери и ручки на них, мобильные телефоны, дверцы бытовой техники, компьютеры и ноутбуки, пульты от телевизора, поверхности столов. Периодически они требуют обработки. Полезно проводить обработку сантехники в ванной и туалете, на кухне, следить за чистотой посудомоечной и стиральной машины. Теплая и влажная среда — рассадник заразы.
Чем обрабатывать
В нашей стране неистребима любовь к различным хлорным средствам дезинфекции. Но они допустимы далеко не всегда и не везде. Хлорсодержащие средства можно использовать для обработки ванн и туалетов, тщательно смывая затем остатки и проветривая помещения. Допустимы они на кухне — для обработки поверхностей раковины и тех, что устойчивы к действию хлора. Обычно зоны применения указаны на упаковке.
Сложную технику можно обработать специальными салфетками с дезинфицирующими средствами. Но они не должны быть слишком мокрыми, чтобы не испортить приборы. Распылять спиртовые антисептики можно на столах и поверхностях, которые выдерживают подобное, — это дверные ручки, пластик, металл.
Постель и текстиль
Белье можно постирать в стиральной машине. Если оно белое, даже с кипячением или на 60 градусах, а вот цветное белье и деликатные ткани такой стирки не выдержат. Допустима их дезинфекция на открытом солнце в летнее время или на морозе в зимнее.
Стоит ли покупать УФ-лампу или рециркулятор
Сейчас я в продаже полно приборов, которые обещают обеззараживание воздуха в помещениях. По сути это аналоги бактерицидных ламп, применяемых в клиниках, но они менее мощные и защищены специальными экранами, допускающими их применение в присутствии людей. Они прогоняют воздух помещения через прибор, облучая его жестким ультрафиолетом.
Для дома подобные приборы не нужны, нет необходимости стерилизовать воздух в помещении: он сушится, озонируется, после этого нужно проветривать. Работать прибор должен строго определенное время, иначе можно нанести себе серьезный вред, ослабив иммунную защиту.