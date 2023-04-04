Психолог Корнеева объяснила, как весенняя уборка может изменить жизнь

С приходом весны, пусть во многих регионах пока только календарной, а не фактической, мы всегда ждем чего-то нового, строим планы, оживаем и становимся более активными.

Весна традиционно считается периодом обновления. Это сезон, когда просыпается сама природа: все живое пробуждается после зимнего застоя, мир цветет и пахнет.