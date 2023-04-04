Психолог Корнеева объяснила, как весенняя уборка может изменить жизнь

С приходом весны, пусть во многих регионах пока только календарной, а не фактической, мы всегда ждем чего-то нового, строим планы, оживаем и становимся более активными.
Весна традиционно считается периодом обновления. Это сезон, когда просыпается сама природа: все живое пробуждается после зимнего застоя, мир цветет и пахнет.
Весна — олицетворение начала жизненного цикла, так называемое «утро года». Именно весной вместе с флорой и фауной оживает и человеческая психика.
«Что ж ты делаешь, весна»
«Весной начинают активнее протекать все внутренние процессы — динамика психики и всего организма ускоряется, — объясняет психолог Анастасия Корнеева. — При этом сказывается накопленный дефицит витаминов и усталость после продолжительного зимнего периода, могут обостряться хронические заболевания и сезонные аффективные расстройства. Чувства и эмоции становятся интенсивнее, энергии появляется больше. Правда, это еще нестабильно и накатывает волнами».
Если коротко, то наше стандартное весеннее состояние — это сочетание надежды, подъема духа и предвкушения лучшего в сочетании с измотанностью и усталостью.
Как на нас влияет весенняя генуборка
«На этом фоне появляется желание ускорить цикл обновления, метафорически подтолкнуть природу и себя заодно поскорее „сменить шерстку“ после зимы, — говорит психолог. — И в этом инстинктивном стремлении на помощь людям приходит возможность устроить себе это желанное обновление, по крайней мере в собственном доме».
С точки зрения психологии уборка — невероятно полезное занятие, уверяет эксперт. И вот почему.
Снижает стресс от неопределенности. Когда нам тревожно от обстоятельств, которые мы не можем контролировать, помогает активная деятельность в той сфере, которая все-таки находится под нашим контролем. А чистота жилища — как раз одна из них. Поэтому многих уборка успокаивает.
Что внутри, то и снаружи. Если в голове бардак и мешанина, то и во внешнем пространстве человека этот хаос неминуемо будет отображаться. А схема эта, между прочим, работает и в обратную сторону. Почти волшебным образом после наведения порядка вовне люди ощущают большую ясность и гармонию внутри себя.
Захламленность вокруг негативно сказывается на нервной системе, ведь огромное количество хаотичных визуальных стимулов перманентно раздражает. И если перед нами порядок, то и мозгу в разы проще воспринимать внешние стимулы.
Если находиться в захламленном пространстве постоянно, это приведет к перегрузке нервной системы.
Весна ассоциируется с красотой и преображением. Так что не будет лишним украсить и свое пространство. Особенно это актуально для визуалов, ведь для них эстетика от наблюдения за чем-то красивым и приятным — самый настоящий кайф.
Психика любит ритуалы и даже порой нуждается в них. И если для вас весенняя уборка — ритуал, это хорошо. Тогда вы будете воспринимать ее не как дежурное наведение порядка, а как целое событие. Уборка знаменует завершение зимнего периода, старт нового цикла жизни. Поэтому так приятно прятать в дальний угол зимнюю обувь и одежду, вешать новые шторы, разбирать шкафы и полки. Это способ прочувствовать перемены и насладиться ими.
Психолог
Порядок дома — порядок в голове
«Если вы хотите навести порядок у себя в голове, начните с наведения его у себя дома. Это хороший тест на вашу силу воли и целеустремленность, — считает и психолог Сергей Розанов. — Освободив место в доме и избавившись от ненужных вещей, вы освободите место и у себя в голове — от нежелательных воспоминаний, от ненужной информации о вещах, которые вам вряд ли когда-то пригодятся».
Уборка освобождает место не только для новых вещей, но и для новых ощущений, связанных с ними. Новые вещи дадут пищу для новых размышлений, для появления новых идей. Ведь, чтобы двигаться вперед, надо научиться отпускать прошлое.